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Jokić upisao još jedan tripl-dabl, Denver trećom četvrtinom srušio Toronto

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05.11.2026 07:05

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Никола Јокић, српски кошаркаш
Foto: AP Photo/Abbie Parr/Tanjug

Nikola Jokić upisao je 32 poena, 11 asistencija i 10 skokova, a Denver Nagetsi su sjajnom trećom četvrtinom u noći sa srijede na četvrtak preokrenuli utakmicu i pobijedili Toronto Raptorse sa 128:109.

Toronto je bio bolji u prvom poluvremenu i na odmor je otišao s prednošću od 67:64. U trećoj četvrtini Denver je potpuno preuzeo kontrolu. Tu dionicu je dobio sa 41:15 i poveo s 23 poena razlike.

Nagetsi su u toj četvrtini iz igre šutirali 68,2 posto. Raptorsi su u istom periodu promašili 18 od 23 šuta. Pobjeda od 19 poena razlike najubjedljivija je Denverova ove sezone.

Jokiću treći tripl-dabl

Jokić je u ovoj sezoni treći put upisao trpl-dabl. Na parketu je proveo 30 minuta i iz igre je pogodio 13 od 19 šuteva. Imao je i tri ukradene lopte, najviše u ekipi.

Novajlija Brys Hopkins je s klupe postigao 18 poena, što mu je najbolji učinak u karijeri. Aaron Gordon je dodao 17, a Jamal Muray 14 poena i sedam asistencija. Još šest igrača Denvera imalo je dvocifren broj poena.

Kod Toronta je najbolji bio RJ Baret s 22 poena. To mu je sedma utakmica od posljednjih osam u kojoj je postigao najmanje 20 poena. Skoti Barnes je upisao 17 poena, šest skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte. Raptorsi su u prvom poluvremenu pogodili devet od 19 trojki, a u drugom samo tri od 15.

Denver je ovom pobjedom došao do omjera 4-3, dok Toronto ima 4-4. Nagetsi u subotu dočekuju Indijanu, a Raptorsi u petak gostuju kod Milvakija.

(Kliks)

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košarka

Denver Nagets

Jokić tripl dabl

utakmica

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