Zvezda dobila šampiona Evrope u gostima

Košarkaši Crvene zvezde su preživjeli potpunu dramu u Atini protiv Olimpijakosa! Crveno-bijeli su iz Beograda otišli da se bore, a na gostujućem terenu su potukli aktuelnog šampiona Evrolige sa 62:57 i to nakon drame. Moglo je sve biti ubjedljivije, ali su Delije strepjele do samog kraja.

Potpuni spektakl su prikazale ekipe Zvezde i Olimpijakosa u Grčkoj. Iako važi ovo za bratski derbi, bilo je svega osim tog "bratskog" odnosa tokom utakmice, što je bilo i očekivano. Jednostavno, Zvezda je došla u Atinu da pobijedi i pokaže da misli ozbiljno ove sezone u Evroligi.

Bili su svesni igrači iz Beograda da je Olimpijakos trenutno jako ranjiv, ostali su bez Žana Montera, jednog od najboljih igrača u čitavoj Evropi. Stigao je Džon Končar, ali Amerikanac se još nije ni privikao na košarku u Evropi.

Samim tim što je Zvezda došla na nogre šampionu Evrope, došla je da se nadigrava i od početka je nametnula svoj ritam.

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Najbolji u ekipi Zvezde bio je Džordan Nvora sa 18 poena, imao je i 13 skokova, ali i pet izgubljenih lopti uz dvije asistencije i tri ukrade lopte. Kris Džons je postigao 10 poena. Kod Olimpijakosa je Saša Vezenkov postigao 27 poena, dok je Evan Furnije imao 12.

Od samog početka, Zvezda je zaigrala sjajnu odbranu. U prvih četiri minuta utakmice su primili sedam poena i to sve od Saše Vezenkova, nakon čega je on izašao, urušila se igra Grka, a Zvezda je napravila seriju 13:0 i povela sa 19:7. Tek na kraju je Endiaj pronašao poene, ali je Zvezda imala finu prednost poslije tih prvih 10 minuta.

U drugoj dionici je nastavljena odbrambena klinika Crvene zvezde, pošto je sve funkcionisalo besprijekorno, doslovno. Napad je bio odličan, lopta je kružila, a u odbrani Olimpijakos praktično nije video obruč.

Veliku ulogu je imao i Kristijan Koloko, koji se pokazao u Evropi i natjerao je sve igrače da "bježe" od reketa. Olimpijakos je morao da šutira za tri poena konstantno, a u prvom poluvremenu ih nije išlo nimalo.

Do poluvremena je Zvezda otišla na +20. Tu je već bilo očekivano da Zvezda upiše i rutinsku pobjedu. Išlo se ka tome, pošto nijedan tim tokom treće deonice nije uspevao da pogađa. Bilo je mnogo promašaja.

Nakon poena je Koloko doveo Zvezdu na +22, ali tada je krenuo da pogađa i Evan Furnije. Francuz se probudio u posljednjih pet minuta ove dionice. Počeo je da pogađa, a time je spustio ekipu Olimpijakosa na "samo" 10 poena zaostatka.

Posljednja dionica je bila jako dramatična, iako je Zvezda održavala prednost, u posljednjim minutima je bilo... Pogodio je Saša Vezenkov trojku na neka dva minuta do kraja, spustio je Olimpijakos tu na 53:57.

Imao je potom Olimpijakos tri vezana napada i Furnije pogađa dvojku za 55:57, ali je onda i Koloko na drugoj strani pogodio, piše Telegraf.

Kris Džons je još jednom postao heroj ekipe, pošto je pogodio trojku za pobedu dvog tima - 62:55, a Endiaj je poentirao na samom kraju ovog meča.