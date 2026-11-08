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Denver slavio u Meksiku: Jokić na korak od tripl-dabla

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АТВ редакција
08.11.2026 08:30

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Nikola Jokić, Denver Nagets centar, šutira na koš tokom košarkaške utakmice sa Indijanom Pajsers u Meksiku
Foto: AP Photo/Fernando Llano/Tanjug

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u utakmici NBA lige odigranoj u Meksiko Sitiju, a srpski centar Nikola Jokić bio je nadomak novog tripl-dabla.

Jokić je utakmicu završio sa 19 poena, 13 skokova i osam asistencija, pa su mu samo dvije asistencije nedostajale da ostvari tripl-dabl.

Srpski košarkaš proveo je na parketu 36 minuta, a iz igre je šutirao sedam od 20.

Nagetsi su ključnu prednost stekli u drugoj četvrtini, kada su serijom 15:0 preuzeli kontrolu nad utakmicom.

Denver je u jednom trenutku vodio sa čak 27 poena razlike (64:37), ali Indijana nije odustajala.

Pejsersi su u posljednjoj četvrtini uspjeli da smanje zaostatak na samo sedam poena, međutim, Denver je odbio njihov nalet i sačuvao prednost do kraja susreta.

Pored Jokića, u pobjedničkoj ekipi istakli su se Kameron Džonson sa 18 i Džamal Marej sa 16 poena.

Kod Indijane je najefikasniji bio Paskal Sijakam, koji je postigao 23 poena.

Denveru je ovo bila četvrta pobjeda u posljednjih pet utakmica, čime je nastavio dobru seriju rezultata.

Utakmica je odigrana u Meksiko Sitiju, u okviru nastojanja NBA lige da dodatno popularizuje košarku izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

(Cbssports)

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Tagovi :

Nikola Jokić

Denver Nagets

Denver

košarka

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