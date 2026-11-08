Denver slavio u Meksiku: Jokić na korak od tripl-dabla

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 114:102 u utakmici NBA lige odigranoj u Meksiko Sitiju, a srpski centar Nikola Jokić bio je nadomak novog tripl-dabla.

Jokić je utakmicu završio sa 19 poena, 13 skokova i osam asistencija, pa su mu samo dvije asistencije nedostajale da ostvari tripl-dabl.

Srpski košarkaš proveo je na parketu 36 minuta, a iz igre je šutirao sedam od 20.

Nagetsi su ključnu prednost stekli u drugoj četvrtini, kada su serijom 15:0 preuzeli kontrolu nad utakmicom.

Denver je u jednom trenutku vodio sa čak 27 poena razlike (64:37), ali Indijana nije odustajala.

Pejsersi su u posljednjoj četvrtini uspjeli da smanje zaostatak na samo sedam poena, međutim, Denver je odbio njihov nalet i sačuvao prednost do kraja susreta.

Pored Jokića, u pobjedničkoj ekipi istakli su se Kameron Džonson sa 18 i Džamal Marej sa 16 poena.

Kod Indijane je najefikasniji bio Paskal Sijakam, koji je postigao 23 poena.

Denveru je ovo bila četvrta pobjeda u posljednjih pet utakmica, čime je nastavio dobru seriju rezultata.

Utakmica je odigrana u Meksiko Sitiju, u okviru nastojanja NBA lige da dodatno popularizuje košarku izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

(Cbssports)