Pala Baskonija: Nova pobjeda Partizana u Evroligi

Možda se očekivala i jednostavnija pobjeda crno-bijelih, ali Đoanu Penjaroji i njegovim izabranicima je najvažnije da su upisali nove bodove. Na kraju je to bio čak i dvocifren trijumf.

Najefikasniji u redovima domaćih bio je Tonje Džekiri sa 17 poena, 16 je dao Karlik Džons, a 14 Nikola Tanasković. U narednom kolu, već u utorak, Partizan dočekuje Valensiju.

Crno-bijele brine povreda Itana Tompsona, vidjećemo koliko je ona teška i ozbiljna. Za crno-bijele nisu igrali i Lamar Stivens, Kajl Olmen i Derik Vilis, kao ni Kevarijus Hejs.

Izabranici Đoana Penjaroje sada imaju učinak od šest pobjeda i pet poraza i tako su uspjeli da održe priključak sa najboljim timovima Evrolige.