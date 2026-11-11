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Pala Baskonija: Nova pobjeda Partizana u Evroligi

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АТВ редакција
11.11.2026 22:38

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Pala Baskonija: Nova pobjeda Partizana u Evroligi
Foto: Tanjug / AP / JADRANKA ILIĆ

Košarkaši Partizana savladali su Baskoniju u okviru 11. kola Evrolige rezultatom 80:66.

Možda se očekivala i jednostavnija pobjeda crno-bijelih, ali Đoanu Penjaroji i njegovim izabranicima je najvažnije da su upisali nove bodove. Na kraju je to bio čak i dvocifren trijumf.

Najefikasniji u redovima domaćih bio je Tonje Džekiri sa 17 poena, 16 je dao Karlik Džons, a 14 Nikola Tanasković. U narednom kolu, već u utorak, Partizan dočekuje Valensiju.

Crno-bijele brine povreda Itana Tompsona, vidjećemo koliko je ona teška i ozbiljna. Za crno-bijele nisu igrali i Lamar Stivens, Kajl Olmen i Derik Vilis, kao ni Kevarijus Hejs.

Izabranici Đoana Penjaroje sada imaju učinak od šest pobjeda i pet poraza i tako su uspjeli da održe priključak sa najboljim timovima Evrolige.

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Tagovi :

KK Partizan

Evroliga

košarka

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