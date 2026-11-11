Velika pobjeda Igokee: Osiguran minimalno plej-in

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Igokee savladali su ekipu Slavije rezultatom 89:81 u okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona.
Ovom pobjedom izabranici Nenada Stefanovića osigurali su minimalno plej-in, pa će protiv Albe i Bilbaa da se bore za direktan prolaz dalje.
Najefikasniji u ekipi Igokee je bio Lazar Stefanović sa 22 poena, Topolović je dodao 11, a Antunović i Delalić po 10.
Slaviju je predvodio Mekolum sa 23 poena.
Igokea će u narednom kolu igrati protiv ekipe Albe.
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