Velika pobjeda Igokee: Osiguran minimalno plej-in

Ovom pobjedom izabranici Nenada Stefanovića osigurali su minimalno plej-in, pa će protiv Albe i Bilbaa da se bore za direktan prolaz dalje.

Najefikasniji u ekipi Igokee je bio Lazar Stefanović sa 22 poena, Topolović je dodao 11, a Antunović i Delalić po 10.

Slaviju je predvodio Mekolum sa 23 poena.

Igokea će u narednom kolu igrati protiv ekipe Albe.