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Velika pobjeda Igokee: Osiguran minimalno plej-in

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АТВ редакција
11.11.2026 20:11

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Velika pobjeda Igokee: Osiguran minimalno plej-in
Foto: FIBA / Basketball Champions League

Košarkaši Igokee savladali su ekipu Slavije rezultatom 89:81 u okviru četvrtog kola grupne faze Lige šampiona.

Ovom pobjedom izabranici Nenada Stefanovića osigurali su minimalno plej-in, pa će protiv Albe i Bilbaa da se bore za direktan prolaz dalje.

Najefikasniji u ekipi Igokee je bio Lazar Stefanović sa 22 poena, Topolović je dodao 11, a Antunović i Delalić po 10.

Slaviju je predvodio Mekolum sa 23 poena.

Igokea će u narednom kolu igrati protiv ekipe Albe.

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Tag :

KK Igokea

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