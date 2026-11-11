Da li ste znali? Miris čokolade može poboljšati rezultate na treningu

Miris tamne ili mliječne čokolade mogao bi da pomogne u postizanju boljih rezultata tokom treninga snage.

Novo istraživanje pokazalo je da izlaganje aromi čokolade neposredno prije i tokom vježbanja može povećati broj ponavljanja, a da pritom ne izazove osjećaj većeg napora.

Može li, dakle, samo miris čokolade uticati na fizičke performanse?

Studija objavljena u naučnom časopisu "Frontiers Physiology“ sugeriše da aroma ove poslastice može imati zanimljiv uticaj na organizam tokom fizičke aktivnosti.

"Izlaganje umjereno treniranih muškaraca mirisu čokolade neposredno prije i između serija značajno je povećalo ukupan obim treninga, a učesnici pritom nisu osjećali da ulažu veći napor", rekao je glavni autor istraživanja, dr Mohamed Našrudin bin Naharudin sa Univerziteta u Malaji.

Kako je sprovedeno istraživanje?

U istraživanju su učestvovala 23 zdrava muškarca u dvadesetim godinama, koji su imali iskustva u treningu snage.

Učesnici su bili podijeljeni u tri grupe, a tokom eksperimenta izlagani su mirisu:

- tamne čokolade sa 90 odsto kakaoa

- mliječne čokolade sa 60 odsto kakaoa

- vode bez mirisa, koja je služila kao kontrola

Svi učesnici postili su najmanje deset sati prije treninga kako bi istraživači lakše pratili promjene u osjećaju gladi i apetitu.

Tokom eksperimenta izvodili su vježbe ekstenzije nogu, dok su naučnici pratili broj ponavljanja, osjećaj napora, glad i želju za hranom.

Tamna čokolada najviše utiče na osjećaj gladi

Rezultati su pokazali zanimljive razlike između dvije vrste čokolade.

Miris tamne čokolade značajno je smanjio osjećaj gladi, želju za hranom i namjeru učesnika da jedu neposredno nakon treninga. Istovremeno je povećao osjećaj sitosti.

S druge strane, miris mliječne čokolade učesnici su ocijenili kao prijatniji, ali nije imao značajan uticaj na njihov osjećaj gladi.

Više ponavljanja bez većeg napora

Najzanimljiviji dio istraživanja odnosi se na rezultate treninga.

Učesnici koji su mirisali tamnu čokoladu uradili su u prosjeku oko 18 ponavljanja više, dok je grupa izložena mirisu mliječne čokolade ostvarila oko devet dodatnih ponavljanja u poređenju s kontrolnom grupom. Pritom nijedna od ovih grupa nije prijavila da im je vježbanje bilo teže.

Zašto miris čokolade može uticati na organizam?

Naučnici smatraju da mozak povezuje poznate mirise hrane s prethodnim iskustvima.

Miris tamne čokolade mogao bi da stvori osjećaj očekivane sitosti, dok prijatna aroma mliječne čokolade potencijalno može povećati motivaciju i osjećaj nagrade tokom treninga.

Drugim riječima, organizam može reagovati na miris hrane čak i prije nego što je osoba uopšte pojede.

Potrebna su dodatna istraživanja

Autori naglašavaju da rezultate treba tumačiti oprezno, prenosi Kurir.

U istraživanju je učestvovao mali broj mladih muškaraca, a naučnici nisu pratili promjene hormona niti moždane aktivnosti koje bi mogle objasniti zbog čega dolazi do ovakvog efekta. Zbog toga su potrebna obimnija istraživanja koja će uključiti žene, starije osobe i rekreativce različitog nivoa fizičke spremnosti.

Iako su nalazi zanimljivi, za sada nema dovoljno dokaza da će miris čokolade poboljšati sportske rezultate kod svih ljudi. Ipak, istraživanje otvara novo pitanje: mogu li i drugi poznati mirisi hrane uticati na apetit, motivaciju i uspjeh tokom vježbanja?