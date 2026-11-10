Pet stvari koje svakodnevno radite i nepotrebno trošite novac

Mnogi ljudi svakodnevno prave sitne greške u trošenju novca, a da toga nisu ni svjesni. Kupovina kafe usput, nepotrebno ostavljanje uključenih uređaja ili bacanje hrane samo su neke od navika koje na kraju mjeseca mogu napraviti značajnu razliku u kućnom budžetu.

Iako se pojedinačni izdaci često čine zanemarljivim, kada se ponavljaju iz dana u dan, mogu predstavljati ozbiljan trošak. Dobra vijest je da se neke od ovih navika mogu promijeniti bez velikog odricanja.

1. Svakodnevno kupujete kafu i piće usput

Kafa za ponijeti, flašica vode ili sok kupljen u prodavnici možda ne d‌jeluju kao veliki trošak. Međutim, ako svakog radnog dana kupujete kafu, taj izdatak se tokom mjeseca može značajno povećati.

Jednostavno rješenje je da kafu pripremite kod kuće i ponesete je sa sobom. Isto važi i za vodu, koju možete sipati u višekratnu flašicu.

2. Odlazite u prodavnicu bez spiska za kupovinu

Kupovina bez unaprijed pripremljenog spiska često dovodi do toga da u korpi završe proizvodi koji vam zapravo nisu potrebni.

Posebno je lako potrošiti više novca kada kupujete gladni ili kada vas privuku proizvodi na akciji.

Prije odlaska u prodavnicu napravite spisak namirnica i držite se planiranog budžeta. Tako ćete lakše izbjeći impulsivne kupovine.

3. Bacate hranu koju ste mogli sačuvati

Ostaci ručka, povrće koje zaboravite u frižideru ili namirnice kojima istekne rok trajanja predstavljaju novac koji doslovno završava u kanti za smeće.

Jedan od načina da smanjite ovaj trošak jeste da unaprijed planirate obroke i redovno provjeravate šta imate u frižideru.

Namirnice koje se prve moraju potrošiti stavite na vidljivo mjesto, a ostatke hrane pravilno čuvajte i iskoristite za naredni obrok.

4. Ostavljate električne uređaje uključene bez potrebe

Televizori, računari, punjači i drugi uređaji mogu trošiti određenu količinu električne energije čak i kada nisu aktivno u upotrebi, ako ostanu u režimu pripravnosti.

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Pojedinačna potrošnja često je mala, ali više uređaja koji su stalno uključeni mogu povećati ukupnu potrošnju.

Isključivanje uređaja koje ne koristite, kada je to bezbjedno i praktično, jednostavna je navika koja može pomoći u smanjenju računa za struju.

5. Plaćate pretplate koje gotovo nikada ne koristite

Streaming platforme, aplikacije, članarine i različiti digitalni servisi često se plaćaju automatski svakog mjeseca.

Problem nastaje kada zaboravite da ste se pretplatili na neku uslugu ili nastavite plaćati nešto što više ne koristite.

Pregledajte svoje bankovne izvode i spisak aktivnih pretplata. Otkažite one koje vam nisu potrebne i provjerite da li postoje povoljniji paketi.

Male promjene mogu napraviti razliku

Štednja ne mora značiti odricanje od svega što volite. Ponekad je dovoljno promijeniti nekoliko svakodnevnih navika i obratiti više pažnje na sitne izdatke.

Kada se mali troškovi ponavljaju svakog dana, tokom mjeseca i godine mogu prerasti u značajan iznos.

Zato je prvi korak ka boljoj kontroli kućnog budžeta upravo prepoznavanje novca koji trošimo, a da toga često nismo ni svjesni.

(Nezavisne novine)