Ukus koji se pamti: Recept za domaću sarmu slavnog kuvara

Čim stignu hladniji dani, mnogima je prva asocijacija na omiljeno domaće jelo upravo sarma.
Miris kiselog kupusa, mljevenog mesa i začina koji se širi kuhinjom budi uspomene na porodična okupljanja i nedjeljne ručkove.
Sarma je jedno od onih tradicionalnih jela kojima se uvijek rado vraćamo, a mnogi će bez razmišljanja reći da im je upravo ona omiljeno jelo.
Posebno prija tokom jeseni i zime, kada se najčešće priprema u većim količinama, jer, kako mnogi tvrde, još je ukusnija kada se podgrije narednog dana.
Ako želite da pripremite savršenu domaću sarmu, donosimo vam recept poznatog kuvara Steva Karapandže, čiji su kulinarski savjeti i specijaliteti obilježili generacije, prenosi Dan.
Koji su sastojci potrebni za sarmu Steve Karapandže?
- 1 kg kiselog kupusa
- 500 g miješanog mljevenog mesa
- 100 g riže
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena bijelog luka
- 1 jaje
- 50 g pancete
- Suva rebarca
- Kobasica
- 1 kašika mješavine začina s povrćem
- 1 kašičica slatke mljevene paprike
- Ljuta mljevena paprika, po ukusu
- 2 kašike koncentrata paradajza
- 1 lovorov list
- Svježi peršun
- So i biber, po ukusu
Sastojci za zapršku
- Suncokretovo ulje
- 1 glavica crnog luka
- 1 čen bijelog luka
- 1 kašičica slatke mljevene paprike
Kako se priprema domaća sarma po ovom receptu?
- Rižu skuvajte do pola, a za to vrijeme na malo ulja prodinstajte crni luk. Kada luk postane staklast, dodajte mu nasjeckani bijeli luk, a po želji možete dodati i malo pancete isječene na kockice.
- Mljeveno meso stavite u posudu, pa dodajte nasjeckani peršun, rižu, jaje, so, biber, mješavinu začina s povrćem i malo ljute mljevene paprike. Zatim dodajte dinstani luk i sve dobro sjedinite.
- Pripremite kiseli kupus tako što ćete odvojiti listove, odstraniti tvrde dijelove i dobro ih isprati. Dio kupusa isijecite na tanke rezance.
- Svaki list kupusa napunite jednom i po kašikom pripremljenog fila, pa pažljivo urolajte. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sav fil.
- U šerpu u kojoj ćete kuvati sarmu stavite polovinu isjeckanog kupusa, a preko njega poređajte sarme, jednu uz drugu, tako da budu gusto složene.
- Preko sarmi stavite lovorov list, suva rebarca, kobasicu i drugo suvo meso po želji. Sve prekrijte ostatkom isjeckanog kupusa.
- Dodajte malo mljevene paprike i koncentrat paradajza, pa nalijte vodom tako da svi sastojci budu prekriveni.
- Sarmu kuvajte na laganoj vatri dva do tri sata, uz povremeno dolivanje vode po potrebi.
- Kada je sarma gotovo kuvana, pripremite zapršku. Na malo suncokretovog ulja propržite sitno nasjeckani crni i bijeli luk, pa dodajte slatku mljevenu papriku. Sve dobro promiješajte i dodajte u tečnost u kojoj se kuvala sarma.
- Pripremljenom zaprškom prelijte sarmu i ostavite da se još kratko krčka kako bi se ukusi sjedinili.
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