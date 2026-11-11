Ukus koji se pamti: Recept za domaću sarmu slavnog kuvara

Miris kiselog kupusa, mljevenog mesa i začina koji se širi kuhinjom budi uspomene na porodična okupljanja i nedjeljne ručkove.

Sarma je jedno od onih tradicionalnih jela kojima se uvijek rado vraćamo, a mnogi će bez razmišljanja reći da im je upravo ona omiljeno jelo.

Posebno prija tokom jeseni i zime, kada se najčešće priprema u većim količinama, jer, kako mnogi tvrde, još je ukusnija kada se podgrije narednog dana.

Ako želite da pripremite savršenu domaću sarmu, donosimo vam recept poznatog kuvara Steva Karapandže, čiji su kulinarski savjeti i specijaliteti obilježili generacije, prenosi Dan.

Koji su sastojci potrebni za sarmu Steve Karapandže?

1 kg kiselog kupusa

500 g miješanog mljevenog mesa

100 g riže

1 glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

1 jaje

50 g pancete

Suva rebarca

Kobasica

1 kašika mješavine začina s povrćem

1 kašičica slatke mljevene paprike

Ljuta mljevena paprika, po ukusu

2 kašike koncentrata paradajza

1 lovorov list

Svježi peršun

So i biber, po ukusu

Sastojci za zapršku

Suncokretovo ulje

1 glavica crnog luka

1 čen bijelog luka

1 kašičica slatke mljevene paprike

Kako se priprema domaća sarma po ovom receptu?