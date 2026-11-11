Greška koju mnogi prave nakon tuširanja, a šteti koži

Topao tuš nakon napornog dana pruža osjećaj opuštanja, ali rutina koju primjenjujemo odmah nakon izlaska iz kupatila može negativno da utiče na zdravlje naše kože.

Mnoge svakodnevne navike, poput tuširanja, uzimamo zdravo za gotovo i smatramo da ih obavljamo ispravno, ali to ne mora uvijek da bude tačno. Rijetki se zapitaju zašto se pridržavaju određenih rutina ili da li bi možda trebalo da ih promijene.

Na to je upozorio poznati dermatolog i stručnjak za njegu kože Sajmon Skarano, koji je u svom videu objasnio zašto većina ljudi zapravo ne zna kako da se pravilno tušira.

Posebno je zanimljiv dio koji se odnosi na postupke nakon tuširanja. Prvo bi trebalo da se osušite tako što ćete peškirom lagano tapkati po koži. Nikako je nemojte trljati, jer to može izazvati iritaciju.

Nakon toga slijedi hidratacija. Upravo je ovaj korak problematičan iz dva razloga – mnogi ga preskaču, a oni koji ga primjenjuju često to čine pogrešno.

Pravilo od tri minuta

Kako Skarano objašnjava, za nanošenje hidratantne kreme važi pravilo poznato kao „prozor od tri minuta“, koje naziva i tajnom dermatologa.

„Imate tačno tri minuta nakon izlaska iz tuša da nanesete kremu. Zašto? Zato što je u tom trenutku koža zasićena vodom“, objašnjava on.

To je važno jer hidratantna krema, koja obično sadrži okluzivne sastojke poput vazelina, djeluje kao zaštitni sloj. Na taj način zadržava vodu u koži i sprečava njeno isparavanje pod uticajem vazduha.

Drugim riječima, ako sačekate 20 minuta da se koža potpuno osuši, dio vode je već ispario, što može dovesti do gubitka prirodne vlažnosti kože.

Iako ne postoji strogo određen biološki rok, zaključak je jasan – kremu je najbolje nanijeti dok je koža nakon tuširanja još blago vlažna.

Naravno, hidratantna krema može se nanijeti i na suvu kožu, što je i dalje bolja opcija nego potpuno preskočiti njegu. Ipak, suština Skaranovog savjeta nije samo u tome da krema hidrira kožu, već i da pomogne u zadržavanju vode koja se već nalazi u njoj.

(Super Žena)