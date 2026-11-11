Novi detalji o Raselu Brendu: Policija potvrdila sve

Britanska policija potvrdila je da je 2014. godine intervenisala u domu televizijske producentkinje Džemime Goldsmit, nakon što je prijavila da ju je tadašnji partner, britanski glumac Rasel Brend, zlostavljao.

Policijski službenici izašli su na adresu u Oksfordširu nakon prijave o napadu.

U saopštenju je navedeno da su policajci obavili razgovor sa ženom i da su, u skladu sa njenim željama, omogućili glumcu da napusti tu adresu.

Goldsmit je na društvenoj mreži Iks objavila video-snimak u kojem je ispričala da ju je Brend zlostavljao i nad njom sprovodio prinudnu kontrolu, zbog čega je morala da pozove policiju.

Dodala je da ga tada nije tužila jer se plašila uticaja koji bi medijska pažnja mogla da ima na njenu djecu.

Njena objava uslijedila je nakon što je 51-godišnji Rasel Brend u ponedjeljak osuđen na deset i po godina zatvora, pošto je proglašen krivim za silovanje i seksualni napad.

Sudija je prilikom izricanja presude opisao glumca kao „seksualnog predatora“ koji je zloupotrebljavao svoj status slavne ličnosti.

(B92)