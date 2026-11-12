Огласио се вртић у Тителу након скандала са Вељком Ражнатовићем

Аутор:АТВ редакција
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Велики скандал избио је у петак поподне у вртићу "Плави чуперак" у Тителу, а гдје је син познате српске пјевачице, Вељко Ражнатовић, вербално испрозивао особље ове установе, бијесан јер је његов син у вртићу носио костим бубамаре, који се њему учинио као сукњица.
О цијелом овом несвакидашњем догађају за наш портал огласио се и поменути вртић, а одакле су нам објаснили да је по среди била само игра улога, па нам и проследили одговор који је добио како родитељ дечака, тако и сви запослени у вртићу.
Поруку директорке овог вртића, Јованке Андрић, Телеграф преноси у цјелости:
"Драге колегинице, хајде да ситуацију са костимом бубамаре сагледамо из перспективе дјетета. Дјечак од двије године који је изабрао да обуче сукњицу није урадио ништа необично нити забрињавајуће. За њега је то био само дио костима, занимљив комад одјеће и дио игре, без значења и подјела које ми одрасли често приписујемо одјећи.
Важно је да ситуацију посматрамо очима дјетета, а не кроз сопствена очекивања. У овом узрасту дјеца спонтано истражују, испробавају и бирају, а на основу таквих избора не треба доносити закључке о њиховом идентитету. Наш задатак је да им омогућимо слободну игру и истраживање, без осуде и стварања осјећаја да су урадила нешто погрешно", пише у поруци која је прослеђена Вељку Ражнатовићу и запосленима у вртићу "Плави чуперак".
Сцена
Вељко Ражнатовић исписује дјецу из вртића: Ово је ужаш!
Подсјетимо, Вељко се јавно огласио на свом Инстаграму профилу поводом незадовољства програмом у самом вртићу у Тителу, након што је његовом најмлађем сину Исаији, како је навео, током припрема за приредбу обучен костим бубамаре са сукњом.
Том приликом је поручио да ни мала мјеста више нису поштеђена програма са којима се он као родитељ не слаже.
"Добар дан, ја не правим често било какве објаве на Инстаграму, али мислим да је ово јако битно за свако дијете и генерално српство и хришћанство. Доживио сам то да моја жена дође у вртић и да је мом најмлађем сину навучен "костим" бубамаре, који је уствари сукња, женска сукња, коју ћу показати послије. Кад смо питали зашто је то тако, они су нам рекли да су сви костими слободни за дјецу и да дијете може да узме костим који хоће", започео је своје обраћање, видно бесан Вељко.
"Ја сам питао: 'Да ли васпитач ту постоји да објасни дјетету: 'Сине, ово је за женско, ово је за мушко'? Да ли се прави таква разлика?' Они су рекли да је то по новом програму све океј и да они немају права да праве такву разлику, а да ми, ако хоћемо то да радимо, промијенимо вртић", рекао је на крају Вељко на Инстаграму.
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