Вељко Ражнатовић исписује дјецу из вртића: Ово је ужаш!

Аутор:АТВ редакција
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Вељко Ражнатовић огласио се након што је његова супруга Богдана дошла по њиховог сина Исаију у вртић и затекла га обученог у сукњицу, односно костим бубамаре.
Ова ситуација изазвала је бурну реакцију Ражнатовића, који је одлучио да синове испише из предшколске установе.
Вељко је за домаће медије отворено говорио о ономе што се догодило, не кријући незадовољство поступцима запослених у вртићу.
Како је истакао, сматра да родитељи морају да буду упознати са активностима у установама које њихова дјеца похађају.
"Добро сам, супер, имао сам и боље дане. Ја као родитељ имам право да знам шта се дешава у некој установи коју моје дете похађа. Ја Богу хвала, могу да узмем и испишем своју децу из вртића и да ако се не слажем са нечим што се тамо дешава, ја сам у прилици и код куће да их школујем и да их упишем у приватни вртић и просто да се преселим, да живим у другом граду. Нажалост, то за многе мјештане Титела, не за многе, него за 99 одсто мјештана Титела то није опција и није могуће, тако да су подложни терору, индоктринацији дјеце. То се дешава пред нашим очима, да ми ни не знамо да је моја жена морала случајно да дође у школу и да затекне наше дијете Боже сачувај у сукњи. Да помисли човјек да никад не може тако нешто њему да се деси у Србији. Ја ни не дајем изјаве за новине, а да није везано за бокс. Ово је само нешто што је по мом мишљењу егзистенцијална пријетња за свако српско домаћинство, за сваког хришћанина, за православље. Ово је ужас, јер ја ово не гледам само као да је моје дијете. Ја сам само родитељ који може да огласи то да се види шта се ради. Ко зна шта се све ради у вртићима. Ово је државни вртић, да се разумијемо", каже Ражнатовић и додаје:
"Директорка Јованка Андрић је била врло непријатна и објаснила да је то њихова политика и да ако се нама не свиђа да ми можемо да промијенимо вртић, на шта сам ја рекао да ћемо да видимо. Ја сам више за то да се промијени директорка и да се доведу нека правила у тај вртић, гдје ће сви родитељи да буду задовољни, јер не иде директорка у тај вртић, него дјеца нас родитеља", преноси Блиц.
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Ражнатовић је нагласио да је након свега донио одлуку да повуче дјецу из ове установе, све док, како каже, не дође до промјена у њеном руководству и правилима рада.
"Наравно да ћу исписати дјецу из вртића док се не промијени та директорка и док се не уведе неки правилник да ми као родитељи знамо шта може и шта не може нашој дјеци да се проповеда и да ми као родитељи знамо да ти људи код којих су наша дјеца вреднују исте вриједности као и ми у кући. Кад кажем исте вриједности, мислим на то да је бата-бата, а сека-сека. И то је то. Значи, ја не тражим ништа не знам ни ја шта. Тражим да је дијете, да се лијепо понаша, да зна за манире и да зна да је он или бата или сека, без икаквог преговора или икаквог о томе већања и размишљања. Шта ти је сине Бог дао, то си".
Иначе, Цеца Ражнатовић и Анастасија су подржале Вељка објавивши на друштвеним мрежама снимак на ком боксер објашњава шта се догодило у вртићу.
(Курир)
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