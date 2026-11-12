Danima silovao i tukao partnerku: Žena jedva uspjela da pobjegne

Muškarac (32) iz Srbije uhapšen je zbog sumnje da je počinio silovanje i nasilje nad bivšom partnerkom (45) u Beču.

Prema pisanju lokalnih medija, žena je u srijedu podnijela prijavu u policijskoj stanici u Beču.

"Ona je izjavila da je njen tridesetdvogodišnji bivši dečko nedavno proveo nekoliko noći u njenom stanu u četvrti Favoriten. Zatim ju je navodno zatvorio na dva dana, tukao i silovao. Žena je uspjela da pobjegne kada su njih dvoje zajedno otišli ​​u kupovinu", ispričao je izvor za portal krone.at.

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Policija je odmah pokrenula potragu za osumnjičenim. Državljanin Srbije ubrzo je zaustavljen u svom automobilu i uhapšen. U krvi je imao oko 0,1 promila alkohola, a vozačka dozvola mu je potom oduzeta.

Protiv osumnjičenog je izdata zabrana prilaska i privremena zabrana nošenja oružja. On još nije saslušan i ostaje u pritvoru.

(Kurir)