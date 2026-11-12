Za podršku pri kupovini goriva do sada izdvojeno 20 miliona KM

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac rekao je da ukupna vrijednost dosadašnje podrške Vlade Srpske kroz podršku kupcima naftnih derivata od 10 feninga po litru goriva iznosi oko 20 miliona KM.

Puhovac je podsjetio da je mjera, koja je danas produžena do 15. decembra, na snazi od aprila ove godine, te da pravnim licima, samostalnim preduzetnicima i fizičkim licima omogućava umanjenje računa za 0,10 KM po litru prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj.

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"Ovo je jako značajna mjera podrške kako stanovništvu Republike Srpske, ali još više privredi. Ovdje bih posebno istakao podršku poljoprivrednicima, koji su tokom proljetne i jesenje sjetve mogli koristiti i ovu olakšicu uz regresirani dizel, a ukupna vrijednost podrške koju su kroz ovu našu mjeru ostvarili iznosila je oko dva miliona KM", rekao je Puhovac za Srnu.

Osvrćući se na informacije o mogućim zloupotrebama mjere na pojedinim benzinskim pumpama i navode da građani ne ostvaruju pravo na umanjenje računa, Puhovac je naveo da bi moglo biti riječi o pojedinačnim slučajevima, te pozvao građane da prilikom svakog točenja goriva provjere da li im je odobren popust.

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"Zamolio bih sve građane da prilikom točenja goriva traže umanjenje iznosa za plaćanje koje im omogućava ova mjera Vlade i da zatraže račun na kojem je jasno vidljivo da su ostvarili popust po ovom osnovu", poručio je Puhovac.