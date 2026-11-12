Odluka Vlade Srpske: Niža cijena goriva do 15. decembra

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 35. sjednici u Banjaluci, Odluku o produžetku realizacije Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. decembra 2026. godine.

Iz Vlade Republike Srpske podsjećaju da je na 4. sjednici, održanoj 1. aprila 2026. godine, donijeta Odluka o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpnim stanicama u Republici Srpskoj.

U realizaciju ove mjere trenutno je uključeno 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske. Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupna je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na linku.

Odobrena garancija na inicijativu ERS-a za kredit RiTE "Gacko"

Vlada je prihvatila Informaciju o Inicijativi "ERS" MP a.d. Trebinje - "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje u iznosu od 9.000.000,00 KM sa ciljem obezbjeđivanja finansijskih sredstava za kapitalne investicije.

"ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" će poslije provođenja procedure nabavke kreditnih sredstava, u skladu sa Uredbom o postupku izdavanja garancija Republike Srpske, podnijeti zahtjev za izdavanje garancije.

Kako se navodi u predmetnoj inicijativi, radovi na otkopavanju, utovaru, transportu, odlaganju i planiranju otkrivke - kvartarnih sedimenata, prema projektnoj dokumentaciji rudnika definisani su kao investicioni radovi i projektno su planirani da izvode eksterni izvođači radova. Realizacijom navedenog projekta ostvariće se pozitivni efekti kroz povećanje stabilnosti rada rudnika i obezbjeđenje stabilnog snabdijevanja ugljem termoelektrane, smanjenje vjerovatnoće neplaniranih zastoja u radu, kao i povećanje stabilnosti rada na mreži, povećanje raspoloživosti i proizvodnje električne energije, a što će u konačnici dovesti do veće stabilnosti elektroenergetskog sistema.

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Predmetna investicija je racionalno, ekonomski opravdano i važno ulaganje koje je od velike važnosti za stabilnost proizvodnje uglja i električne energije u budućem periodu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje "Elektroprivrede Republike Srpske" Trebinje kod poslovne banke u iznosu od 50.000.000 KM.

Vlada Republike Srpske je na 34. sjednici održanoj 05. novembra 2026. godine razmatrala Informaciju o Inicijativi Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje i istu prihvatila.

Namjena kreditnog zaduženja za koju će se izdati garancija uređena je članom 42. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske – za investicije, na način da Korisnik kredita odobrena kreditna sredstva u skladu sa investicionom odlukom, koristi za plaćanje kupljenog uglja neophodnog za rad termoelektrane Ugljevik.

Prihvaćena inicijativa za garanciju kredita "Autoputevima Republike Srpske"

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP "Autoputevi Republike Srpske". Vlada je saglasna sa izdavanjem garancije Republike Srpske u iznosu od 30.000.000,00 KM za kreditno zaduženje, koje će, u skladu sa Uredbom o postupku izdavanja garancija Republike Srpske, podnijeti zahtjev za izdavanje garancije Republike Srpske.

Kreditna sredstva će se koristiti u svrhu realizacije investicija, odnosno finansiranja Projekta izgradnje dionica auto-puta Vukosavlje - Brčko u dužini 33 kilometra, Brčko - Bijeljina u dužini 17 kilometara i Rača - Bijeljina u dužini 20 kilometara.

Iz budžeta Srpske 6,12 miliona KM za Nacionalni park "Sutjeska"

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi obezbjeđenja sredstava "Sutjeska" Tjentište za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu Ugovora o strateškom partnerstvu i dugoročnom zakupu. Vlada Republike Srpske je saglasna da se sredstva u iznosu od 6.122.089 KM obezbijede iz Budžeta Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za 2026. godinu sa pozicije 488100 - Transfer za Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište.

Vlada Srpske podstiče učešće domaće privrede u strateškim projektima i nabavkama

Prihvaćena je Informacija o inicijativi za jačanje strateške saradnje između domaće privrede i javnog sektora u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske preporučuje institucijama Republike Srpske, javnim preduzećima i drugim pravnim licima u kojima je Republika Srpska direktno i indirektno većinski vlasnik kapitala, da, prilikom pripreme i realizacije strateških projekata i značajnijih nabavki, a u skladu sa važećim propisima, prethodno sagledaju raspoložive domaće proizvodne, razvojne i stručne kapacitete i mogućnost njihovog učešća u realizaciji predmetnih projekata.