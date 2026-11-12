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Raste broj žrtava: Troje poginulih u urušavanju zgrade u Njujorku

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АТВ редакција
12.11.2026 12:25

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Pripadnici hitnih službi rade na mjestu događaja nakon urušavanja zgrade u njujorškoj opštini Bruklin, u srijedu, 11. novembra 2026. godine.
Foto: AP Photo/Ryan Murphy/Tanjug

Broj poginulih u urušavanju zgrade u Njujorku povećao se na tri, izjavio je danas portparol vatrogasne službe u tom gradu. On je rekao za Si-En-En, da je treće tijelo izvučeno iz ruševina urušene zgrade u Bruklinu.

U urušavanju trospratne zgrade u naselju Fletbuš u Bruklinu povrijeđeno je najmanje 17 osoba, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Među povrijeđenima su četiri osobe u kritičnom stanju, 12 sa stabilnim povredama i jedan vatrogasac koji je lakše povrijeđen, saopštili su vatrogasni zvaničnici.

U spasilačkoj operaciji učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji uz pomoć pasa tragača, dronova i teške mehanizacije pretražuju ruševine. Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste, a da bi potraga mogla da traje nekoliko dana.

Prema riječima šefa vatrogasne službe Njujorka Džona Espozita, radnici su u trenutku urušavanja izvodili građevinske radove i iskopavali zemljište. Komesarka vatrogasne službe Lilijan Bonsinjore navela je da još nije poznato koliko se ljudi nalazi u zoni urušavanja i da će operacija trajati duže.

Uzrok nesreće istražuje gradsko Odeljenje za građevinarstvo, a vatrogasne službe strahuju od mogućnosti dodatnog urušavanja. Prema gradskoj dokumentaciji, izvođaču radova na rušenju u aprilu je izdata prijava zbog nastavka radova uprkos nalogu za njihovu obustavu. Slučaj je riješen u oktobru, kada je izvođač platio kaznu od 10.000 dolara.

Gradska služba za upravljanje vanrednim situacijama uspostavila je centar Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Fletbuša pogođenim nesrećom, saopštio je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, piše Tanjug.

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