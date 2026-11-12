Raste broj žrtava: Troje poginulih u urušavanju zgrade u Njujorku

Broj poginulih u urušavanju zgrade u Njujorku povećao se na tri, izjavio je danas portparol vatrogasne službe u tom gradu. On je rekao za Si-En-En, da je treće tijelo izvučeno iz ruševina urušene zgrade u Bruklinu.

U urušavanju trospratne zgrade u naselju Fletbuš u Bruklinu povrijeđeno je najmanje 17 osoba, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Među povrijeđenima su četiri osobe u kritičnom stanju, 12 sa stabilnim povredama i jedan vatrogasac koji je lakše povrijeđen, saopštili su vatrogasni zvaničnici.

U spasilačkoj operaciji učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji uz pomoć pasa tragača, dronova i teške mehanizacije pretražuju ruševine. Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste, a da bi potraga mogla da traje nekoliko dana.

Prema riječima šefa vatrogasne službe Njujorka Džona Espozita, radnici su u trenutku urušavanja izvodili građevinske radove i iskopavali zemljište. Komesarka vatrogasne službe Lilijan Bonsinjore navela je da još nije poznato koliko se ljudi nalazi u zoni urušavanja i da će operacija trajati duže.

Uzrok nesreće istražuje gradsko Odeljenje za građevinarstvo, a vatrogasne službe strahuju od mogućnosti dodatnog urušavanja. Prema gradskoj dokumentaciji, izvođaču radova na rušenju u aprilu je izdata prijava zbog nastavka radova uprkos nalogu za njihovu obustavu. Slučaj je riješen u oktobru, kada je izvođač platio kaznu od 10.000 dolara.

Rescue operations are underway after a building collapsed in Brooklyn on Wednesday, injuring multiple people, according to New York City fire officials. https://t.co/yYxWPPr1f8 https://t.co/6WE9GGTqkj — ABC News (@ABC) November 11, 2026

Gradska služba za upravljanje vanrednim situacijama uspostavila je centar Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Fletbuša pogođenim nesrećom, saopštio je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, piše Tanjug.