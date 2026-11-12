Evropska potraga za prevarantima: Pokrali supermarkete za 150.000 evra

Obične prazne flaše postale su sredstvo za prevaru vrijednu oko 150.000 evra. Sedmočlana grupa rumunskih državljana osumnjičena je da je širom Austrije unovčila čak 600.000 falsifikovanih boca, koristeći slabost automata za povrat ambalaže.

Međutim, njihov sistem počeo je da se raspadom kada je policija prilikom jedne kontrole otkrila šta se nalazi u automobilu osumnjičenog.

Kako prenosi Klix.ba, prevara je otkrivena 6. marta ove godine u gradu Viner Nojštat.

Tada je 29-godišnji državljanin Rumunije pokušao da na blagajni jednog diskonta unovči bonove dobijene vraćanjem ambalaže. Policija ga je privela, a pregledom njegovog automobila pronađena je velika količina falsifikovanih boca.

Ono što je u prvi mah izgledalo kao pojedinačni slučaj, tokom istrage se pretvorilo u otkriće mnogo šire organizovane prevare.

Iznajmili skladište i organizovali prevoz flaša

Prema rezultatima istrage, jedan od osumnjičenih iznajmio je skladište u austrijskom okrugu Bruk an der Lajta, koje je služilo za pripremu i distribuciju ambalaže.

Boce su nabavljane u inostranstvu, a zatim su na njih lepljene falsifikovane etikete. Kamionima su dopremane do skladišta, odakle su kombijima razvožene do supermarketa širom Austrije.

Osumnjičeni su ih potom ubacivali u automate za povrat ambalaže i preuzimali novac na osnovu izdatih bonova.

Na ovaj način, prema policijskim nalazima, grupa je uspjela da unovči približno 600.000 boca, pričinivši štetu procijenjenu na oko 150.000 evra.

Kako su uspjeli da prevare automate?

Ključ prevare nalazio se u načinu na koji automati prepoznaju ambalažu.

Naime, flaše iste marke, vrste i zapremine koriste isti bar-kod, koji označava određeni proizvod, a ne svaku pojedinačnu bocu.

Osumnjičeni su, prema navodima istražitelja, kopirali odgovarajuće kodove i postavljali ih na falsifikovanu ambalažu.

Automati su takve boce prepoznavali kao one za koje je predviđen povrat kaucije, pa su izdavali bonove koji su zatim mogli da budu unovčeni.

Austrija je sistem povratne kaucije za plastične boce i limenke uvela početkom 2025. godine, sa ciljem podsticanja prikupljanja i reciklaže ambalaže.

Jedan osuđen, za trojicom se još traga

Nakon otkrivanja prevare, policija je identifikovala još šest osumnjičenih, dok su za petoricu izdati evropski nalozi za hapšenje.

Dvojica muškaraca, obojica stara 37 godina, uhapšena su u Rumuniji 27. i 29. oktobra. Za još trojicom osumnjičenih potraga je u toku.

Prvi uhapšeni, 29-godišnji državljanin Rumunije, sredinom avgusta pravosnažno je osuđen na 15 mjeseci zatvora, od čega je deset mjeseci uslovno.

Slučaj je pokazao kako je grupa osumnjičenih, koristeći falsifikovanu ambalažu i sistem automatskog povrata kaucije, uspjela da organizuje prevaru velikih razmjera, prije nego što je policijska kontrola otkrila trag koji je doveo do šire istrage, prenosi Telegraf.rs.