Betonski luk koji je pravljen za doček pape srušio se i ubio radnika

Građevinski radnik je poginuo nakon što se betonski luk, koji je građen za doček pape Lava 14, srušio u sjevernom Peruu u srijedu.

Snimci prikazuju urušenu građevinu zapetljanu u skele blizu ulaza u naselje Rezidencijal Santuario u Čiklaju, dok se policija i šokirani stanovnici okupljaju na licu mjesta.

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Radnik je navodno bio blizu vrha luka kada je on iznenada popustio, zbog čega su betonski i metalni nosači pali na zemlju. Ekipe za hitne slučajeve su požurile na lice mjesta, ali su mogle samo da potvrde njegovu smrt.

Jedan mještanin je za urušavanje okrivio, kako je tvrdio, slabe spojeve u čeličnoj armaturi koja drži konstrukciju zajedno.

"Zato što armatura nije jedan dugačak komad. Ima spojeve. Zato je pala. Zato je pala na gospodina", rekao je stanovnik.

Takođe je zahtijevao odgovore o tome ko je odgovoran za izgradnju i smrtonosnu nesreću.

"Ono što čekamo je: gdje je njegov kolega, kako bi neka kompanija mogla da se javi i razjasni situaciju. Da neko preuzme odgovornost", rekao je.

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Policija istražuje šta je uzrokovalo urušavanje luka.

Tragedija se dogodila neposredno prije planirane posjete pape Lava Čiklaju, gdje je služio kao biskup od 2015. do 2023. godine. Papa bi trebalo da održi misu na otvorenom u obližnjem Pimentelu u petak, 13. novembra.

(Telegraf.rs)