Policija masovno pretresa objekte škaljaraca i kavčana

Policija u Nikšiću danas, 12. novembra, pretresa desetine objekata koje koriste pripadnici škaljarskog i kavačkog kriminalnog klana, kao i osobe povezane s njima. Tokom akcije pronađeni su oružje, novac i narkotici.

Kako nezvanično saznaju Vijesti, policijska akcija obuhvata desetine lokacija koje koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa i njima bliske osobe.

Prema istim informacijama, pretresi su usmjereni na pripadnike škaljarske i kavačke ćelije balkanskog narko-kartela.

"Tokom pretresa pronađeni su oružje, novac i narkotici", kazao je izvor ovog medija.

Akcija je još u toku, a zasad nisu saopšteni podaci o količini pronađene droge, iznosu oduzetog novca niti o eventualnim hapšenjima.

Policija i ranije pretresala objekte kriminalnih grupa

Ovo nije prva velika policijska akcija usmjerena na pripadnike kriminalnih klanova u Nikšiću.

Krajem oktobra policija je tokom pojačanih kontrola širom Crne Gore provjerila više od 1.500 osoba, među kojima 55 operativno interesantnih, a uhapšeno je šest osoba.

U Nikšiću je tada kontrolisano više osoba povezanih sa škaljarskim klanom, dok su u pretresima stambenih i ugostiteljskih objekata pronađeni kokain, marihuana, nož, metalna palica i drugi predmeti.

Policija je tada najavila nastavak akcija usmjerenih na članove organizovanih kriminalnih grupa i osobe povezane s njima.