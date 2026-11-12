Policija masovno pretresa objekte škaljaraca i kavčana

Autor:ATV redakcija
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Policija u Nikšiću danas, 12. novembra, pretresa desetine objekata koje koriste pripadnici škaljarskog i kavačkog kriminalnog klana, kao i osobe povezane s njima. Tokom akcije pronađeni su oružje, novac i narkotici.
Kako nezvanično saznaju Vijesti, policijska akcija obuhvata desetine lokacija koje koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa i njima bliske osobe.
Prema istim informacijama, pretresi su usmjereni na pripadnike škaljarske i kavačke ćelije balkanskog narko-kartela.
"Tokom pretresa pronađeni su oružje, novac i narkotici", kazao je izvor ovog medija.
Akcija je još u toku, a zasad nisu saopšteni podaci o količini pronađene droge, iznosu oduzetog novca niti o eventualnim hapšenjima.
Policija i ranije pretresala objekte kriminalnih grupa
Ovo nije prva velika policijska akcija usmjerena na pripadnike kriminalnih klanova u Nikšiću.
Krajem oktobra policija je tokom pojačanih kontrola širom Crne Gore provjerila više od 1.500 osoba, među kojima 55 operativno interesantnih, a uhapšeno je šest osoba.
U Nikšiću je tada kontrolisano više osoba povezanih sa škaljarskim klanom, dok su u pretresima stambenih i ugostiteljskih objekata pronađeni kokain, marihuana, nož, metalna palica i drugi predmeti.
Policija je tada najavila nastavak akcija usmjerenih na članove organizovanih kriminalnih grupa i osobe povezane s njima.
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