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Brisel uvodi nove sankcije Moskvi

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АТВ редакција
12.11.2026 11:14

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Zastave Evropske unije ispred zgrade Evropskog parlamenta u Briselu.
Foto: ATV

EU će početkom naredne sedmice odobriti nove sankcije Rusiji, rekao je francuski ministar za evropska pitanja Benžamen Adad.

"Početkom naredne sedmice uvešćemo nove sankcije Rusiji, i to protiv dodatnih firmi, 50 banaka, a Francuska je predložila većinu kaznenih mjera. Nastavićemo sa ekonomskim pritiskom na Rusiju", izjavio je Adad.

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On je osudio odluku Rusije da zabrani ulazak dopisniku "Monda" Arijan Šemin, novinaru i bivšem dopisniku iz Moskve Polu Gogu, te poslanicima parlamenta Saši Ulijeu i Arturu Delaporteu.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro izjavio je ranije da je to što Kremlj uvodi zabranu odgovor na protjerivanje iz Francuske u julu navodnog ruskog propagandiste Ksenije Fedorove i potvrda njene povezanosti sa ruskim vlastima.

Srna

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Tagovi :

Rusija

Evropska unija

sankcije

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