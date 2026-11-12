Brisel uvodi nove sankcije Moskvi

Autor:ATV redakcija
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EU će početkom naredne sedmice odobriti nove sankcije Rusiji, rekao je francuski ministar za evropska pitanja Benžamen Adad.
"Početkom naredne sedmice uvešćemo nove sankcije Rusiji, i to protiv dodatnih firmi, 50 banaka, a Francuska je predložila većinu kaznenih mjera. Nastavićemo sa ekonomskim pritiskom na Rusiju", izjavio je Adad.
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On je osudio odluku Rusije da zabrani ulazak dopisniku "Monda" Arijan Šemin, novinaru i bivšem dopisniku iz Moskve Polu Gogu, te poslanicima parlamenta Saši Ulijeu i Arturu Delaporteu.
Francuski ministar spoljnih poslova Žan Noel Baro izjavio je ranije da je to što Kremlj uvodi zabranu odgovor na protjerivanje iz Francuske u julu navodnog ruskog propagandiste Ksenije Fedorove i potvrda njene povezanosti sa ruskim vlastima.
Srna
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