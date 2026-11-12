Alarmantna situacija u jednom gradu: Oboljenje može dovesti do smrtnog ishoda

Epidemija malih boginja zvanično je proglašena u Boru, a ljekari upozoravaju na visok stepen zaraznosti ove bolesti, koja može da izazove ozbiljne komplikacije, posebno kod djece, trudnica i osoba sa oslabljenim imunitetom.

Pedijatar dr Vladica Petrović objasnio je za Jutro na Prvoj da su male boginje izuzetno zarazna akutna infektivna bolest, zbog čega se veoma lako šire među stanovništvom, naročito među nevakcinisanim osobama i djecom.

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"Male boginje su izuzetno opasna, jako infektivna, akutna bolest koja pogađa posebno osjetljive grupe kao što su djecu, trudnice i odrasli ljudi sa oslabljenim imunitetom koji nisu vakcinisani. To je izuzetno zarazana bolest i zato dolazi do lakog širenja, jedna osoba može da zarazi 15 do 20 osoba. Kada zaražena osoba izađe iz prostorije virus može da ostane satima iza nje", objašnjava doktor Vladica Petrović, pedijatar.

Bolest ima period inkubacije od oko 14 dana, nakon čega se razvija kroz tri karakteristične faze.

"Bolest počinje inkubacijom koja traje oko 14 dana, a bolest ima tri faze. U prvoj fazi pacijent ima visoku temperaturu koja ide i preko 40, a praćena je suvim kašljem i suzenjem očiju. U drugoj fazi se javljaju mrlje. Na sluzokoži usana javljaju se bjeličaste mrlje koje su okružene crvenim krugovima i to je siguran znak ove bolesti. Treća faza je faza osipa koji se javlja po redoslijedu. Prvo se javljaju na glavi, iza ušiju, potom na vratu, trupu i ekstremitetima", objašnjava dr Petrović.

Stručnjaci apeluju da je vakcinacija MMR vakcinom najefikasnija zaštita od malih boginja i sprečavanja daljeg širenja epidemije.

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Male boginje mogu da dovedu i do smrtnih ishoda

Male boginje su oboljenje koje može imati tešku kliničku sliku i dovesti do komplikacija koje za posljedicu mogu imati i smrtni ishod.

Komplikacije su češće kod djece mlađe od pet godina, odraslih osoba starijih od 20 godina i kod osoba sa različitim stanjima oslabljenog imuniteta i obuhvataju: upalu srednjeg uva (kod 6–8 od 100 oboljelih osoba), upalu pluća (kod 1–6 od 100 oboljelih), zapaljenje mozga (kod 1–2 od 1000 oboljelih), kao i subakutni sklerozirajući panencefalitis, retku, ali veoma tešku kasnu komplikaciju koja se javlja nekoliko godina nakon infekcije virusom morbila, pri čemu značajan faktor rizika za navedenu komplikaciju predstavlja obolijevanje u mlađem uzrastu.

Od početka 2026. godine, zaključno sa 8.11.2026. godine, na teritoriji Republike Srbije registrovano je 27 slučajeva morbila.

Po jedan slučaj registrovan je u Novom Pazaru i Beogradu, u aprilu, odnosno maju mjesecu, dok su tri slučaja registrovana na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica tokom avgusta i septembra.

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Od početka oktobra mjeseca registrovana su 22 slučaja morbila: 18 u okviru epidemije koja je za teritoriju Grada Bora prijavljena 4.11.2026. godine (inicijalno je epidemija prijavljena 9.10.2026. godine samo u naselju Sjever), dva slučaja u Beogradu i po jedan slučaj u Požarevcu (zdravstveni radnik koji je ostvario kontakt sa slučajem iz Bora u Opštoj bolnici u Požarevcu) i na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.