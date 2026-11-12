Gardisti padali u nesvijest jedan za drugim pred Makronom

Incident se dogodio 11. novembra, kada je u Pariz u radnu posjetu doputovao predsjednik Slovačke Peter Pelegrini. Dok se nalazio u Jelisejskoj palati, dvojica gardista pala su u nesvijest.

Jedan od gardista najprije je spustio mač, zateturao se i pao, nakon čega su Makron i još nekoliko prisutnih pritrčali da mu pomognu. Samo nekoliko trenutaka kasnije, isto se dogodilo i drugom gardisti.

„Šta se, dođavola, dešava?“, upitala je osoba koja se nalazila u blizini, pretpostavlja se iza kamere.

Obojica gardista prebačena su u bolnicu. Uzrok gubitka svijesti, kao ni njihovo trenutno zdravstveno stanje, za sada nisu poznati.

Na snimku koji su zabilježili novinari jasno se vidi trenutak kada prvi gardista pada, nakon čega ga odnose sa lica mjesta. Drugi gardista pada van kadra, lijevo od Makrona, pred sam kraj snimka.

(Sputnjik)

