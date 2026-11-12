Logo

Dobre vijesti za vozače: Pojeftinjuje gorivo u BiH

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 12:21

Komentari:

0
Pumpa
Foto: ATV

Pad cijena na svjetskom tržištu otvara prostor za niže cijene na pumpama, ali će pojeftinjenje zavisiti od nabavnih cijena derivata i potrošnje postojećih zaliha.

Pad cijena nafte na svjetskom tržištu mogao bi donijeti olakšanje i vozačima u Bosni i Hercegovini. Prema procjenama iz dostupne računice, dizel bi mogao pojeftiniti za 15 do 20 feninga po litru, a benzin za deset do 15 feninga.

Nafta tipa Brent, koja se početkom novembra kretala oko 107 dolara po barelu, prema navedenim podacima pala je na približno 91,75 dolara. To je pad od oko 14 odsto, ali se isti procenat pojeftinjenja ne može očekivati na domaćim pumpama.

Ukoliko bi došlo do procijenjenog sniženja, prosječna cijena dizela od 3,81 KM mogla bi pasti na približno 3,61 do 3,66 KM po litru. Benzin Super 95, čiji se prosjek u dostavljenim podacima kreće oko 3,23 do 3,24 KM, mogao bi se približiti cijeni od 3,10 KM.

Ipak, ovakva računica predstavlja okvirnu procjenu, a ne potvrđenu najavu novih cjenovnika.

Cijene na pumpama ne prate direktno cijenu sirove nafte, nego zavise i od kotacija gotovih derivata na mediteranskom tržištu, troškova transporta i nabavke te marži distributera.

Na konačnu cijenu značajno utiču i fiksni nameti. Prema navedenoj strukturi, u litru dizela ugrađeno je 0,70 KM akcize i putarina, a u litru benzina 0,75 KM.

Na cijenu se obračunava i PDV od 17 odsto, pa pad vrijednosti sirove nafte ne znači jednako procentualno sniženje goriva.

Mogući efekti na domaćim pumpama očekuju se nakon potrošnje zaliha nabavljenih po višim cijenama. Prema iznesenoj procjeni, to bi moglo biti u narednih deset do 15 dana, ukoliko se niže nabavne cijene zadrže i distributeri ih prenesu na kupce, prenosi Srpskainfo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Cijene goriva

pad cijene goriva

benzin

Pojeftinjenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Pjevač grupe "Prljavo kazalište" Mladen Bodalec (67) doživio je nezgodu tokom nedavnog nastupa u Njemačkoj, kada je usred izvođenja pjesme iznenada pao na bini pred punom dvoranom.

Scena

Pjevač "Prljavog kazališta" pao na bini usred koncerta

44 min

0
Plastične flaše

Svijet

Evropska potraga za prevarantima: Pokrali supermarkete za 150.000 evra

47 min

0
Policija se sukobljava sa demonstrantima tokom generalnog štrajka na nacionalnom nivou, organizovanog zbog stambene krize u zemlji, u Madridu.

Svijet

Više od tri miliona ljudi učestvovalo u protestima

1 h

0
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Džared Kušner (drugi zdesna) govori tokom konsultativnog sastanka predstavnika SAD, Ukrajine i članica EU, uoči trilateralnih pregovora Ukrajine, SAD i Rusije u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u utorak, 10. novembra 2026. godine.

Svijet

Šta je bila glavna tema trilateralnih pregovora u Abu Dabiju?

1 h

0

Više iz rubrike

Đorđe Vuković

BiH

Vuković: Srpsko jedinstvo je naša zavjetna dužnost

17 h

1
Sarajevo FBiH smog

BiH

Sarajevo pod smogom, skoro 1.400 pacijenata u Hitnoj pomoći za tri dana

19 h

0
Ko je sve dobio diplomatske pasoše u 2026. godini: Ovo je kompletna lista

BiH

Ko je sve dobio diplomatske pasoše u 2026. godini: Ovo je kompletna lista

20 h

1
CIK BiH: Moguće žalbe na odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata

BiH

CIK BiH: Moguće žalbe na odluke o dodjeli, prestanku i mirovanju mandata

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima