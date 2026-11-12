Dobre vijesti za vozače: Pojeftinjuje gorivo u BiH

Pad cijena na svjetskom tržištu otvara prostor za niže cijene na pumpama, ali će pojeftinjenje zavisiti od nabavnih cijena derivata i potrošnje postojećih zaliha.

Pad cijena nafte na svjetskom tržištu mogao bi donijeti olakšanje i vozačima u Bosni i Hercegovini. Prema procjenama iz dostupne računice, dizel bi mogao pojeftiniti za 15 do 20 feninga po litru, a benzin za deset do 15 feninga.

Nafta tipa Brent, koja se početkom novembra kretala oko 107 dolara po barelu, prema navedenim podacima pala je na približno 91,75 dolara. To je pad od oko 14 odsto, ali se isti procenat pojeftinjenja ne može očekivati na domaćim pumpama.

Ukoliko bi došlo do procijenjenog sniženja, prosječna cijena dizela od 3,81 KM mogla bi pasti na približno 3,61 do 3,66 KM po litru. Benzin Super 95, čiji se prosjek u dostavljenim podacima kreće oko 3,23 do 3,24 KM, mogao bi se približiti cijeni od 3,10 KM.

Ipak, ovakva računica predstavlja okvirnu procjenu, a ne potvrđenu najavu novih cjenovnika.

Cijene na pumpama ne prate direktno cijenu sirove nafte, nego zavise i od kotacija gotovih derivata na mediteranskom tržištu, troškova transporta i nabavke te marži distributera.

Na konačnu cijenu značajno utiču i fiksni nameti. Prema navedenoj strukturi, u litru dizela ugrađeno je 0,70 KM akcize i putarina, a u litru benzina 0,75 KM.

Na cijenu se obračunava i PDV od 17 odsto, pa pad vrijednosti sirove nafte ne znači jednako procentualno sniženje goriva.

Mogući efekti na domaćim pumpama očekuju se nakon potrošnje zaliha nabavljenih po višim cijenama. Prema iznesenoj procjeni, to bi moglo biti u narednih deset do 15 dana, ukoliko se niže nabavne cijene zadrže i distributeri ih prenesu na kupce, prenosi Srpskainfo.