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Predstavljene važne inicijative privrednicima Srpske

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АТВ редакција
12.11.2026 12:48

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Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Privredna komora Republike Srpske predstavile su važne inicijative privrednicima Srpske, koje su usmjerene na pružanje podrške privrednim društvima, koje vodi unapređenju njihovog poslovanja.
Foto: ATV

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Privredna komora Republike Srpske predstavile su važne inicijative privrednicima Srpske, koje su usmjerene na pružanje podrške privrednim društvima, koje vodi unapređenju njihovog poslovanja.

Naplata potraživanja iz inostranstva izložena je brojnim rizicima, a najizraženiji su nesolventnost i pretjerano kašnjenje u plaćanju. Privredna društva u Republici Srpskoj osiguravaju osnovna sredstva i zalihe, ali u potpunosti zanemaruju svoja potraživanja koja, zavisno od djelatnosti, mogu da čine veliki dio imovine. Postaknut navedenim, IRBRS je kreirao proizvod osiguranja izvoznih potraživanja kako bi privredi Republike Srpske na usluzi bio snažan alat kojim bi zaštitili svoje poslovanje i obezbijedili stabilan rast i razvoj.

Garancija je pisana obaveza kojom se IRBRS obavezuje da će poslovnom partneru (korisniku garancije) isplatiti ugovoreni iznos novca ukoliko privredno društvo (nalogodavac) ne ispuni svoje ugovorene obaveze. Kada je u pitanju faktoring, usluga Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, ovaj instrument omogućava pravnim licima i preduzetnicima u Republici Srpskoj da svoja nedospjela kratkoročna potraživanja nastala iz poslovnih ugovora odmah pretvore u svježa likvidna sredstva, bez potrebe za klasičnim kreditnim zaduživanjem.

Centar za zelenu tranziciju je nova institucionalna podrška Privredne komore Republike Srpske privrednim društvima, s ciljem prilagođavanja sve zahtjevnijim tržišnim, regulatornim i ekološkim zahtjevima. Cilj Centra je da kompanijama pruži konkretnu podršku na putu ka održivom poslovanju, od prepoznavanja mogućnosti za unapređenje poslovanja, preko stručnog savjetovanja i razvoja planova zelene tranzicije, do primjene digitalnih i tehnoloških rješenja.

Prisutnima su se obratili i v.d. direktora IRBRS, Nedeljko Ćorić i predsjednik Područne privredne komore Banja Luka, Stanislav Čađo, dok su pored brojnih privrednika bili prisutni i članovi Uprave IRBRS, te predstavnici Privredne komore RS.

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IRB RS

Privredna komora Srpske

privrednici

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