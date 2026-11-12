Bankomat vam je uzeo novac? Evo kako da ga vratite

Ako vam je račun zadužen, a novac nije izašao iz bankomata, ne paničite - postoji način da ga vratite.

Iako ovakva situacija može biti neprijatna, to ne znači da su sredstva izgubljena, već postoji jasna procedura za provjeru transakcije i povraćaj novca.

Problemi sa bankomatima mogu nastati zbog tehničkog kvara, prekida komunikacije ili nepravilno izvršene transakcije. Zato je važno znati kako postupiti, kome prijaviti problem i koja prava imate kao korisnik bankarskih usluga.

Šta se dešava ako ne uzmete novac na vrijeme?

Bankomati imaju bezbjednosni mehanizam koji omogućava da se nepreuzeta gotovina automatski vrati u uređaj. Kod pojedinih bankomata to se događa nakon približno 20 sekundi, ali tačno vrijeme zavisi od uređaja i podešavanja banke.

Šta treba da uradite ako bankomat ne isplati novac?

Zabilježite vrijeme transakcije, lokaciju bankomata, naziv banke i iznos koji ste pokušali da podignete. Sačuvajte potvrdu o transakciji ili snimak ekrana bankarske aplikacije na kojem se vidi sporno zaduženje. Problem prijavite banci čiji je bankomat korišćen, čak i ako vam je karticu izdala druga banka. To možete učiniti u poslovnici, putem kontakt-centra ili zvaničnim kanalom za podnošenje prigovora.

Preporučuje se da prigovor bude u pisanom obliku. Banka zatim provjerava okolnosti i, ukoliko utvrdi nepravilnost, treba da obezbijedi povraćaj novca.

Koliko se čeka na povraćaj novca?

Banka je dužna da odgovori na prigovor u roku od 15 dana od prijema. U izuzetnim okolnostima rok može biti produžen za dodatnih 15 dana, uz obavještenje korisniku o razlozima produženja. Važno je razlikovati rok za odgovor od vremena potrebnog za povraćaj sredstava. Kada se utvrdi nepravilnost, banka treba da postupi bez nepotrebnog odlaganja.

Šta ako bankomat zadrži karticu?

Bankomat može zadržati karticu zbog višestrukog pogrešnog unošenja PIN koda ili ako je korisnik ne preuzme na vrijeme. Ako se uređaj nalazi uz poslovnicu, obratite se zaposlenima. U suprotnom, kontaktirajte banku koja je izdala karticu. Ukoliko sumnjate da bi neko mogao neovlašćeno da je koristi, zatražite blokadu. PIN kod nikada ne saopštavajte drugim osobama, čak ni onima koje nude pomoć.

Kako da izbjegnete probleme prilikom podizanja novca?

Pratite uputstva na ekranu i ne udaljavajte se od bankomata dok se transakcija ne završi. Čim uređaj izbaci novac, preuzmite ga, a provjerite i da li ste uzeli karticu. Ako primijetite grešku ili neuobičajeno ponašanje bankomata, nemojte ponavljati transakciju bez prethodne provjere stanja računa.

Čak i ako bankomat ne isplati novac, a račun bude zadužen, sredstva nisu nužno izgubljena. Važno je da problem prijavite što prije, sačuvate dokaze i podnesete prigovor kako bi banka provjerila transakciju i, ukoliko se nepravilnost potvrdi, vratila novac, prenosi Kamatica.