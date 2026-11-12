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Мостар: Ученик активирао димну бомбу у средњој школи

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АТВ редакција
12.11.2026 13:41

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Учионица
Фото: Pexels

Данас се у мостарској Средњој грађевинској школи Јурја Далматинца догодио инцидент. Према информацијама, један ученик ове школе је у школу донио димну бомбу и активирао је, те изазвао панику међу ученицима.

Како је из школе потврђено за Бљесак, ученик који је активирао димну бомбу одмах је идентификован, а школска управа предузела је потребне мјере.

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"Одмах је откривено о којем је ученику ријеч, предузете су све потребне активности те су родитељи позвани на разговор. У складу са правилником, ученик ће сносити посљедице", рекли су из школе потврдивши да је случај одмах разријешен.

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Тагови :

Мостар

димна бомба

Школа

ученици

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