Мостар: Ученик активирао димну бомбу у средњој школи

Аутор:АТВ редакција
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Данас се у мостарској Средњој грађевинској школи Јурја Далматинца догодио инцидент. Према информацијама, један ученик ове школе је у школу донио димну бомбу и активирао је, те изазвао панику међу ученицима.
Како је из школе потврђено за Бљесак, ученик који је активирао димну бомбу одмах је идентификован, а школска управа предузела је потребне мјере.
Сцена
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"Одмах је откривено о којем је ученику ријеч, предузете су све потребне активности те су родитељи позвани на разговор. У складу са правилником, ученик ће сносити посљедице", рекли су из школе потврдивши да је случај одмах разријешен.
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