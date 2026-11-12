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Данима силовао и тукао партнерку: Жена једва успјела да побјегне

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АТВ редакција
12.11.2026 13:21

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Мушкарац (32) из Србије ухапшен је због сумње да је починио силовање и насиље над бившом партнерком (45) у Бечу.

Према писању локалних медија, жена је у сриједу поднијела пријаву у полицијској станици у Бечу.

"Она је изјавила да је њен тридесетдвогодишњи бивши дечко недавно провео неколико ноћи у њеном стану у четврти Фаворитен. Затим ју је наводно затворио на два дана, тукао и силовао. Жена је успјела да побјегне када су њих двоје заједно отишли ​​у куповину", испричао је извор за портал кроне.ат.

Кристијан Иван Периш

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Полиција је одмах покренула потрагу за осумњиченим. Држављанин Србије убрзо је заустављен у свом аутомобилу и ухапшен. У крви је имао око 0,1 промила алкохола, а возачка дозвола му је потом одузета.

Против осумњиченог је издата забрана приласка и привремена забрана ношења оружја. Он још није саслушан и остаје у притвору.

(Курир)

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Тагови :

Аустрија

насиље у породици

Силовање

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