Данима силовао и тукао партнерку: Жена једва успјела да побјегне

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (32) из Србије ухапшен је због сумње да је починио силовање и насиље над бившом партнерком (45) у Бечу.
Према писању локалних медија, жена је у сриједу поднијела пријаву у полицијској станици у Бечу.
"Она је изјавила да је њен тридесетдвогодишњи бивши дечко недавно провео неколико ноћи у њеном стану у четврти Фаворитен. Затим ју је наводно затворио на два дана, тукао и силовао. Жена је успјела да побјегне када су њих двоје заједно отишли у куповину", испричао је извор за портал кроне.ат.
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Полиција је одмах покренула потрагу за осумњиченим. Држављанин Србије убрзо је заустављен у свом аутомобилу и ухапшен. У крви је имао око 0,1 промила алкохола, а возачка дозвола му је потом одузета.
Против осумњиченог је издата забрана приласка и привремена забрана ношења оружја. Он још није саслушан и остаје у притвору.
(Курир)
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