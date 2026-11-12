Игуман Методије: Икона мајке Божије дар за љубав и помоћ Пала братству Хиландару

Аутор:АТВ редакција
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Архимандрит Методије, игуман манастира Хиландар, изразио је радост што ће вјерна копија чудотворне иконе Мајке Божије Млекопитатељнице, која од данас краси Храм сабора Светог архангела Гаврила у Палама, помоћи да богослужења буду свечанија, а духовном смислу што ће Мајка Божија вјерницима бити још ближа.
"Када смо прошле године посјетили Пале били смо дирнути љубављу, гостопримством и свеукупном помоћи која се огледала и у томе што већ дуго времена грађани долазе у манастир Хиландар и помажу братству у пољским радовима, у маслињаку, у винограду и на другим пословима", рекао је игуман Методије новинарима након свете литургије у паљанском храму.
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Након тога, додао је он, размишљали су какво би уздарје могли да донесу.
"Када смо видјели храм, који је тада био још у изградњи и неосвештан, претпостављам да нас је сама Мајка Божија надахнула да донесемо одлуку и да један верни препис иконе Млекопитатељнице, која се налази у испосници Светог Саве, припремимо и донесемо у сада већ освештан храм", истакао је игуман Методије.
Он је напоменуо да је ова икона веома важна, јер открива догматску истину да је Господ Исус Христос на себе заиста примио људско тијело и људску природу.
"Чим је имао потребу да се храни са груди своје мајке, као и свако новорођенче, значи да је био истински Бог, а истовремено био је истински човек", рекао је игуман манастира Хиландар.
И сам поглед на њу, додао је, учи нас овој догматској истини.
"Ова икона, која приказује Пресвету Богородицу како храни свога младенца, може помагати мајкама, трудницама, мајкама које доје своју децу, како тим телесним млеком, али исто тако и духовним - да порасту, да буду здрави, али да буду и у духу на правом путу - путу Светосавља и да порасту и превазиђу у сваком смислу и све нас. То је наша молитвена жеља", поручио је архимандрит Методије.
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Предсједник Православно-хуманитарног удружења "Свети Сава" Драган Петровић рекао је да је од овог удружења потекла идеја да храм добије икону, а да су за то заслужни становници Пала, чланови удружења, православна црква и свештенство.
Он је захвалио манастиру Хиландар и игуману Методију који је прошле године, када је био у посјети Палама у склопу "Дана Хиландара у Републици Српској", благословио ову икону као дар Храму Светог Архангела Гаврила.
(Срна)
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