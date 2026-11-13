Dnevni horoskop za petak 13.

Ovan

Na poslu bi vam mogla stići vijest koja će zahtijevati promišljenu reakciju. U ljubavi pokažite više strpljenja, a slobodni bi mogli privući pažnju osobe koju su nedavno upoznali. Pripazite na ishranu i unos vitamina.

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Bik

Dan je povoljan za završavanje zaostalih obaveza i planiranje narednih koraka. Partner bi mogao predložiti zajednički izlazak, dok slobodne očekuje prijatna komunikacija. Ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Blizanci

Očekuje vas dinamičan dan sa više zanimljivih razgovora o poslu. Na emotivnom planu moguće je razjašnjenje nesporazuma, a slobodni bi mogli dobiti poruku kojoj se nisu nadali. Obratite pažnju na unos tečnosti.

Rak

Ne dozvolite da vas tuđe primjedbe obeshrabre, jer imate dovoljno znanja da završite započeto. Partner će željeti više zajedničkog vremena, a slobodni bi mogli upoznati nekoga preko prijatelja. Čuvajte se prehlade.

Lav

Mogli biste dobiti priliku da preuzmete odgovornost za nešto važno. U ljubavi vas očekuje lijep gest, dok bi slobodni mogli obnoviti komunikaciju sa zanimljivom osobom. Prijaće vam lagana šetnja.

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Djevica

Nemojte gubiti vrijeme na sitnice, već se usmjerite na ono što vam donosi rezultate. Zauzeti bi mogli razgovarati o zajedničkim planovima, a slobodne očekuje neočekivan poziv. Moguća je napetost u vratu i leđima.

Vaga

Saradnja sa kolegama mogla bi vam olakšati obaveze i donijeti rezultate. U ljubavi vas očekuje više otvorenosti, dok bi slobodni mogli primijetiti da neko već duže vrijeme pokazuje interesovanje. Izbjegavajte kasne obroke.

Škorpija

Moraćete da pokažete odlučnost u situaciji koja je drugima predstavljala problem. Partner bi mogao tražiti podršku, a slobodni će uživati u pažnji osobe koja im se dopada. Više vremena provodite u prirodi.

Strijelac

Novi prijedlog mogao bi vas podstaći da razmislite o promjeni poslovnog pravca. U vezi ne donosite zaključke na osnovu pretpostavki, dok slobodne očekuje zanimljiv susret. Potrebno vam je više sna.

Jarac

Strpljenje će vam pomoći da riješite pitanje koje odlažete. Partner bi mogao pokazati koliko mu je stalo, a slobodni bi mogli započeti dopisivanje koje će ih obradovati. Obratite pažnju na nivo energije, prenosi GlasSrpske.

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Vodolija

Ideja koju ste ranije odbacili mogla bi se pokazati kao dobro rješenje. U ljubavi izbjegavajte povlačenje u sebe, a slobodni bi mogli upoznati nekoga na mjestu na kojem to najmanje očekuju. Pripazite na umor i stres.

Ribe

Očekuje vas prilika da popravite odnos sa osobom iz poslovnog okruženja. Partner će cijeniti vašu pažnju, dok bi slobodni mogli otkriti da su osjećanja obostrana. Posvetite više pažnje fizičkoj aktivnosti.