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Проблеми са Мајкрсофтом, хиљаде корисника остало без сервера

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АТВ редакција
12.11.2026 22:33

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Мајкрсофт
Фото: pexels/Davide Comunian

Широко распрострањен квар погодио је "Мајкрософтове" сервисе, укључујући "Мајкрософт 365" и "Аутлук", а технолошки гигант је саопштио да ради на рјешавању проблема са серверима који су недоступни хиљадама корисника.

Близу 130.000 корисника пријавило је проблеме у приступу "Аутлуку" на сајту "Даундетектор".

Хиљаде људи пријавило је проблеме са "Мајкрософтовом" апликацијом за размјену порука на радном мјесту "Тимс", као и са асистентом "Копајлот".

Већина пријава је из САД, али су проблеми детектовани и у другим регијама, пренио је АП.

"Мајкрософт" је саопштио да је свјестан да корисници имају проблема са приступом својој електронској пошти и другим сервисима и додао да је покренуо истрагу о поремећајима, преноси Срна.

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Компанија је касније објавила да је преузела мјере за заштиту својих сервера и да ради на преусмјеравању саобраћаја са сервера који су постали недоступни.

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