Проблеми са Мајкрсофтом, хиљаде корисника остало без сервера

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Широко распрострањен квар погодио је "Мајкрософтове" сервисе, укључујући "Мајкрософт 365" и "Аутлук", а технолошки гигант је саопштио да ради на рјешавању проблема са серверима који су недоступни хиљадама корисника.
Близу 130.000 корисника пријавило је проблеме у приступу "Аутлуку" на сајту "Даундетектор".
Хиљаде људи пријавило је проблеме са "Мајкрософтовом" апликацијом за размјену порука на радном мјесту "Тимс", као и са асистентом "Копајлот".
Већина пријава је из САД, али су проблеми детектовани и у другим регијама, пренио је АП.
"Мајкрософт" је саопштио да је свјестан да корисници имају проблема са приступом својој електронској пошти и другим сервисима и додао да је покренуо истрагу о поремећајима, преноси Срна.
Наука и технологија
Мајкрсофт враћа једну од најтраженијих функција!
Компанија је касније објавила да је преузела мјере за заштиту својих сервера и да ради на преусмјеравању саобраћаја са сервера који су постали недоступни.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
2 седм0
Наука и технологија
1 мј0
Наука и технологија
1 мј0
Свијет
2 седм0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму