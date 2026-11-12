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Крај лажирања година: Инстаграм уз помоћ АИ пребацује тинејџере на посебне налоге

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АТВ редакција
12.11.2026 20:43

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Апликација инсаграм
Фото: pexels/indra projects

Компанија Мета саопштила је да ће проширити примену технологије вјештачке интелигенције за процјену узраста корисника Инстаграма широм свијета, како би додатни милиони тинејџера били аутоматски укључени у посебне налоге са заштитним подешавањима.

Ова технологија омогућава компанији да препозна кориснике за које процени да су тинејџери на основу информација и контекста њихових профила, чак и када је датум рођења подешен тако да указује на то да су одрасли, пренио је Ројтерс.

Након процјене, такви корисници биће пребачени на такозване тинејџерске налоге, који подразумијевају аутоматска ограничења у погледу тога ко може с њима да контактира, какав садржај могу да гледају и колико времена проводе на платформи.

Мета је навела да ће родитељи у Сједињеним Америчким Државама током овог мјесеца почети да добијају обавјештења на Инстаграму са објашњењима о начину на који компанија утврђује узраст младих корисника и како могу да помогну да подаци о њиховим годинама буду тачни.

Компанија је почела и да користи додатни систем провере у Аустралији, гдје се ослања на податке компаније Епл о старосним категоријама корисника уређаја, преноси Танјуг.

Мета наставља да уводи технологију за процену узраста на Фејсбуку, док се сличан систем очекује и на платформи Тредс касније ове године.

Мета

Наука и технологија

Мета шири употребу вјештачке интелигенције за провјеру узраста тинејџера на Инстаграму

Ширење система долази у тренутку када се Мета суочава са више тужби у којима се тврди да њене друштвене мреже наносе штету младим корисницима.

Компанија је у августу постигла нагодбе вриједне до 18 милијарди долара (око 15,5 милијарди евра) са готово свим америчким савезним државама и територијама поводом оптужби да њене платформе негативно утичу на дјецу и тинејџере.

Мета је прошлог мјесеца постигла и нагодбу са младом тужитељком у судском процесу у Лос Анђелесу, у којем се испитивало да ли су Инстаграм и Фејсбук осмишљени тако да изазивају зависност и доприносе проблемима са менталним здрављем и поремећајима у исхрани код младих.

У оквиру договора са америчким државама, Мета се обавезала да унапреди начин идентификовања малољетних корисника, укључујући дјецу млађу од 13 година, којима није дозвољено коришћење њених платформи.

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Тагови :

Инстаграм

тинејџери

Дјеца

Вјештачка интелигенција

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