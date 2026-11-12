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Рак и Алцхајмерова болест могли би да постану прошлост за 10 година, шеф Антропика изнио прогнозу

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АТВ редакција
12.11.2026 16:16

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Дарио Амодеи, извршни директор и суоснивач компаније „Антропик” (Anthropic), присуствује годишњем састанку Свјетског економског форума у ​​Давосу, у Швајцарској, 23. јануара 2025. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber, File

Рак, Алцхајмерова болест и озбиљна срчана обољења могли би да постану прошлост за мање од десет година. Тако барем тврди Дарио Амодеи, извршни директор компаније Антропик, који вјерује да ће вјештачка интелигенција омогућити медицинска открића каква су донедавно дјеловала готово незамисливо.

Амодеи је ову прогнозу изнио у видео-презентацији намијењеној потенцијалним инвеститорима, објављеној 10. новембра. Према његовим ријечима, АИ би до средине наредне деценије могао да омогући велики напредак у борби против рака, Алцхајмерове болести, срчаних и менталних обољења.

Његов оптимизам заснива се на могућности да вјештачка интелигенција значајно убрза биолошка истраживања, проналажење нових молекула и развој терапија. Антропик већ сарађује са шест биотехнолошких и фармацеутских организација, користећи свој АИ модел Клауд за рјешавање конкретних проблема у развоју лијекова.

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Први резултати показују колико ова технологија може да убрза одређене фазе истраживања. У сарадњи са компанијом Дивергенс Лабс, Клауд је за приближно мјесец дана генерисао око 35.000 потенцијалних дизајна антитела за лијечење алергија на храну. Дио кандидата показао је обећавајуће резултате у почетним лабораторијским испитивањима.

У другом експерименту, научници компаније Generate Biomedicines користили су Клауд за унапређење експерименталне терапије против рака. Једно од развијених рјешења омогућило је имуним ћелијама да у лабораторијским условима производе око десет пута више рецептора који препознају ћелије рака.

Међутим, фармацеутска индустрија није ни приближно толико оптимистична када је реч о роковима. Џеф Лајден, извршни председник компаније Vertex Pharmaceuticals, оцијенио је сличне прогнозе технолошких лидера као потпуно неутемељене.

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Према његовим речима, Вертекс је сарађивао са приближно 50 компанија које развијају АИ технологију и анализирао око 10.000 потенцијалних љековитих једињења, али такав приступ још није довео до готовог лијека.

Проблем је што проналажење обећавајућег молекула представља тек почетак развоја терапије. Сваки кандидат мора да прође лабораторијска и претклиничка испитивања, затим више фаза тестирања на људима и коначно добије одобрење регулаторних тијела. Читав поступак често траје дуже од десет година.

Због тога стручњаци упозоравају да убрзавање рачунарских симулација не значи аутоматски и брже доказивање безбједности и ефикасности нових лијекова.

Амодеијева визија зато остаје изузетно амбициозна. Вјештачка интелигенција већ показује да може да убрза поједине дијелове медицинских истраживања, али између успјешног лабораторијског експеримента и терапије која заиста спасава људске животе још постоји огроман пут, преноси телеграф.

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Алцхајмерова болест

Рак

лијечење

Болест

наука

Антропик

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