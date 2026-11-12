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Воцап добија функцију коју су многи чекали

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АТВ редакција
12.11.2026 11:37

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Детаљан крупни план почетног екрана паметног телефона на којем се приказују популарне апликације попут WhatsApp-а.
Фото: pexels/Brett Jordan

Воцап ће ускоро омогућити слање текстуалних порука које прималац може да прочита само једном, након чега њихов садржај заувијек нестаје из разговора. Функција која је до сада била резервисана за фотографије, видео-снимке и гласовне поруке сада је доступна првим корисницима Андроид бета верзије апликације.

Како открива ВАБетаИнфо, нова опција појавила се у Воцап бета верзији 2.26.45.6 за Андроид. За сада је доступна ограниченом броју тестера, а очекује се да ће је током наредних недјеља добити још корисника.

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Кориштење је једноставно. Након што напишете поруку, потребно је да задржите прст на дугмету за слање и изаберете опцију "View Once". Воцап ће затим послати текст који прималац може да отвори само једанпут.

За разлику од обичних порука, садржај се не приказује директно у разговору. Прималац мора да додирне поруку како би је отворио на посебном екрану. Чим затвори тај приказ, текст постаје недоступан и пошиљаоцу и примаоцу.

Воцап је увео и додатне мјере заштите. Такве поруке није могуће копирати, прослиједити, сачувати нити направити сцреенсхот или снимак екрана док су отворене у апликацији. Пошиљалац може да види да је порука прочитана уколико су укључене потврде читања.

Функција може бити корисна када желите да пошаљете привремену информацију, попут једнократног кода или податка који не желите трајно да оставите у историји разговора. Ипак, заштита није апсолутна, јер прималац и даље може да фотографише екран другим уређајем.

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За сада није познато када ће View Once текстуалне поруке постати доступне свим корисницима Воцапа. Компанија још није објавила датум ширег представљања, а чак ни сви корисници најновије Андроид бета верзије тренутно немају приступ новој опцији.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Воцап

апликација

Мобилни телефон

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