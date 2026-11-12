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Колико треба пара за компјутер који ће моћи покренути GTA 6?

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АТВ редакција
12.11.2026 17:26

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Колико треба пара за компјутер који ће моћи покренути GTA 6?
Фото: Rockstar games

Дуго очекивана ГТА 6 излази 19. новембра. Зависно од издања, цијена се креће од 160 до 200 КМ. То не значи и да је можете играти. Да би покренули ново издање ГТА требају вам компоненте у рачунару минимално 1.600 КМ.

Иако званични системски захтјеви за рачунаре још нису објављени, на основу савременог хардвера и цијена на тржишту могуће је процијенити колико би коштала одговарајућа конфигурација.

Тренутне процјене о потребним процесорима, графичким картицама и радној меморији су за сада незваничне.

Ипак, играчи који планирају куповину новог рачунара могу се оријентисати према три цјеновне категорије.

Најјефтинија опција била би конфигурација у распону од 1.600 до 1.900 КМ. На домаћем тржишту већ је могуће пронаћи рачунаре са процесором AMD Ryzen 5 5500, графичком картицом NVIDIA RTX 5060 и 16 GB радне меморије по цијени од приближно 1.600 КМ. Ипак, није могуће гарантовати да ће оваква конфигурација покретати GTA 6 задовољавајућом брзином, нарочито на вишим графичким подешавањима.

За играче који желе снажнији рачунар, реалнији буџет износи између 2.100 и 2.500 КМ. У том распону доступне су конфигурације са процесором Ryzen 5 7500F, графичком картицом RTX 5060, 16 GB радне меморије и SSD диском капацитета 1 TB.

Такав рачунар представља солидну основу за савремене игре у резолуцији 1080p, али остаје непознато какве ће резултате остваривати у GTA 6.

Они који желе снажнију конфигурацију, посебно за играње у резолуцији 1440p, требало би да размотре буџет од 3.200 до 4.500 КМ. За тај новац могуће је купити рачунар са графичком картицом RTX 5070, процесором Ryzen 5 7600 или снажнијим моделом, те 32 GB радне меморије.

На тржишту БиХ већ су доступне конфигурације са процесором Ryzen 5 7600, графичком картицом RTX 5070, 32 GB RAM-а и SSD диском од 1 TB по цијени од око 3.200 КМ.

Посебну пажњу треба обратити и на простор за складиштење података. Рокстар је потврдио да ће GTA 6 на конзолама захтијевати до 212 GB слободног простора, зависно од уређаја. Иако величина будуће рачунарске верзије није позната, SSD капацитета најмање 1 TB представља разуман избор за рачунар намијењен савременим играма.

Важно је нагласити и да висока цијена рачунара сама по себи не гарантује добре перформансе. Коначни резултати зависиће од оптимизације игре, резолуције, графичких подешавања и технологија за побољшање перформанси.

Због тога играчи који планирају куповину рачунара искључиво због GTA 6 не би требало да журе. Тек након што Рокстар објави верзију за рачунаре и њене званичне системске захтјеве биће могуће прецизније одредити потребну конфигурацију.

Према тренутним цијенама, за релативно снажан рачунар који би могао бити добар кандидат за покретање GTA 6 потребно је издвојити приближно 2.000 до 2.500 КМ, док би захтјевнији играчи могли потрошити 3.000 КМ и више. Међутим, ниједна од ових конфигурација још није званично потврђена као довољна за GTA 6.

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Тагови :

ГТА 6

компјутер

цијена

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