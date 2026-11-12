Logo

Реал прегазио Звезду у Мадриду

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 23:02

Коментари:

0
Реал прегазио Звезду у Мадриду
Фото: Pexels

Кошаркаши Црвене звезде поражени су на гостовању Реал Мадриду у оквиру 11. кола Евролиге резултатом 105:84.

Невјероватно је Реал Мадрид отворио меч, погађао је тројке одакле је желио и на том таласу стигао је до предности од 44:20. Послије тога је услиједила серија Звезде 13:0, ушло је у већу борбу, а Краљевски клуб је на полувријеме отишао са 15 поена предности.

Најзаслужнији за то били су Габријеле Проћида и Тимоте Луваву-Кабаро, а контратежу правио је одлични Тајсон Картер.

Ипак, трећа дионица је донијела нову доминацију Реала који је изузетно шутирао, диктирао ритам и завршио трећу дионицу предношћу од 82:59.

У том моменту је било јасно да ће Звезда бити поражена на овом гостовању.

Тимоте Луваву је предводио Реал са 22 поена, док је најефикаснији у код Звезде био Картер са 18.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Црвена звезда

Реал Мадрид

Евролига

Коментари (0)

Више из рубрике

Никола Јокић, кошаркаши Денвер Нагетса

Кошарка

Јокић трпио ударце, али и дијелио лекције

15 ч

0
Пала Басконија: Нова побједа Партизана у Евролиги

Кошарка

Пала Басконија: Нова побједа Партизана у Евролиги

1 д

0
Велика побједа Игокее: Осигуран минимално плеј-ин

Кошарка

Велика побједа Игокее: Осигуран минимално плеј-ин

1 д

0
Партизан потврдио: Крис Силва стигао у Београд

Кошарка

Партизан потврдио: Крис Силва стигао у Београд

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима