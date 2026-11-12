Реал прегазио Звезду у Мадриду

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Црвене звезде поражени су на гостовању Реал Мадриду у оквиру 11. кола Евролиге резултатом 105:84.
Невјероватно је Реал Мадрид отворио меч, погађао је тројке одакле је желио и на том таласу стигао је до предности од 44:20. Послије тога је услиједила серија Звезде 13:0, ушло је у већу борбу, а Краљевски клуб је на полувријеме отишао са 15 поена предности.
Најзаслужнији за то били су Габријеле Проћида и Тимоте Луваву-Кабаро, а контратежу правио је одлични Тајсон Картер.
Ипак, трећа дионица је донијела нову доминацију Реала који је изузетно шутирао, диктирао ритам и завршио трећу дионицу предношћу од 82:59.
У том моменту је било јасно да ће Звезда бити поражена на овом гостовању.
Тимоте Луваву је предводио Реал са 22 поена, док је најефикаснији у код Звезде био Картер са 18.
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