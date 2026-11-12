"Časne sestre" plaše ljude širom zemlje, sada isplivala jeziva poruka iz srpskog grada

Lokalni užički mediji prenose da im se večeras obratio jedan sugrađanin, sa molbom da upozore javnost na TikTok profil pod nazivom "Groke iz Užica", na kojem se pojavljuje poziv na druženje.

Ovaj naziv posljednjih nedjelja dovodi se u vezu sa neobičnim TikTok trendom koji je uznemirio građane širom Srbije.

Učesnici ovog trenda pojavljuju se obučeni u crne odore, koje podsjećaju na odore časnih sestara, dok pojedini snimci prikazuju kako plaše prolaznike, sve zarad pregleda i popularnosti na društvenim mrežama.

Slični slučajevi prijavljivani su u više gradova širom Srbije, ali za sada nema potvrde da su ovakvi događaji zabilježeni i u Užicu, pišu lokalni mediji.

(Telegraf)