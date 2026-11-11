Da li je ovo recept za "mozak genija"? Ajnštajn je decenijama jeo isti doručak

Albert Ajnštajn bio je jedan od najistaknutijih naučnika na svijetu. Ljudi su se divili njegovom radu i posvećenosti, ali iza svega stajalo je mnogo truda i odricanja.

Sve češće se postavlja i pitanje kako se hranio, jer ishrana dosta utiče na rad mozga i obavljanje svakodnevnih poslova. Sada je otkriveno šta se nalazilo na njegovom stolu, i to ne samo ujutru.

Šta je Ajnštajn jeo svako jutro bez izuzetka

Doručak važi za važan obrok dana, a ovaj naučnik je shvatio koliko je važno obezbijediti mozgu malo energije na početku dana.

Njegova pomoćnica Herta Valdov dala je brojne intervjue o iskustvu rada za Ajnštajna. Tvrdila je da je svako jutro jeo pržena jaja, i to najmanje dva, uz maslac i hljeb. Tost je veoma volio i uvijek je bio dio njegovog doručka.

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Jednostavno, toplo i zasitno, bez mnogo razmišljanja o jelovniku. Čovjek čija je glava bila puna formula očigledno nije želio da troši vrijeme na pitanje šta će jesti.

Pečurke tri puta dnevno i kašika meda

Osim toga, obožavao je pečurke i med. Pečurke je volio toliko da ih je jeo tri puta dnevno, što i danas zvuči kao prava strast, a ne samo navika, piše Glas Srpske.

Ponavljanje istog obroka iz dana u dan mnogima djeluje dosadno. Kod Ajnštajna je ono imalo smisla: kada je jutro uvijek isto, glava ostaje slobodna za ono što je zaista važno. Dva jajeta, hljeb i maslac postali su ritual koji ga je pratio godinama.

Zašto bi Ajnštajnov doručak prošao i kod nas

Moramo priznati da su jaja čest izbor i kod nas. Kada doručkujemo kod kuće, ona su prvo na šta pomislimo kada je riječ o prvom obilnijem obroku u danu, pa bi se genije za našim stolom osjećao kao kod kuće.

Ručak koji je zaboravljao i skromna večera

S ručkom je bilo drugačije. Često bi čak i zaboravio na ovaj obrok, na šta se požalio i svom drugom sinu. Ipak, kada bi se to desilo, volio je da pojede pasulj iz konzerve, brzo i bez velike pripreme.

Za večeru je ponekad jeo kobasicu, uz sir, voće i čaj. Ništa raskošno, samo hrana koja zasiti i ne oduzima mnogo vremena, baš kao i ostatak njegovog dana.