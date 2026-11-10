Spremite se: Stiže nam najmračniji dan u godini

Dani postaju sve kraći, mrak pada sve ranije, dok je snijeg uveliko pao na pojedinim planinama, te se mnogi pitaju kada nam i zvanično počinje zima ove godine, kako ona prava, meteorološka, tako i astronomska.

Naime, astronomska zima počinje na zimsku dugodnevicu, 21. decembra 2026. u 21:50 časova po srednjoevropskom vremenu, a trajaće do 20. marta 2027. godine.

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Međutim, meteorološka zima ne počinje istoga datuma. Vidjeli smo da je snijeg na pojedinim planinama pao krajem i početkom novembra, da su temperature pale, ali do zvaničnog početka zimskog godišnjeg doba sačekaćemo do 1. decembra.

Kada je najkraći dan u godini

Početak astronomske zime donosi i jednu zanimljivu pojavu – najkraći dan i najdužu noć u godini. U Beogradu će 21. decembra Sunce izaći oko 7.12 časova, a zaći oko 16 časova.

Tada ćemo imati najmanje dnevne svjetlosti i najdužu noć u godini. To znači da će obdanica trajati približno osam sati i 47 minuta, dok će noć biti duža od 15 sati.

Upravo je to dan kada sjeverna Zemljina polulopta dobija najmanje dnevne svjetlosti, zbog nagiba Zemljine ose u odnosu na Sunce.

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Dobra vijest za one koji ne vole kratke zimske dane jeste da će nakon 21. decembra obdanica postepeno početi da se produžava, a noći će postajati sve kraće i sve tako do 20. marta 2027. godine.

Meteorološka zima počinje 1. decembra

Meteorološka zima počinje ranije, 1. decembra, i obuhvata decembar, januar i februar.

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Prema ovoj podjeli, zima 2026/2027 će trajati od 1. decembra 2026. do 28. februara 2027. godine.

Podsjetimo, zimsko računanje vremena u 2026. godini već je počelo 25. oktobra 2026. godine u 3 ujutru, kada su kazaljke pomjerene jedan sat unazad na 2 časova, prenosi "Espreso".