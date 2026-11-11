Danas je najmoćniji datum u godini: U 11.11 zamislite želju

Datum 11.11. smatra se posebno povoljnim za postavljanje ciljeva, donošenje važnih odluka i razmišljanje o budućnosti.

Oni koji vjeruju u simboliku brojeva smatraju da je ovo idealan trenutak za oslobađanje od prošlosti i prvi korak ka promjenama o kojima dugo razmišljaju.

Ovaj datum poznat je i kao datum ogledala, jer se u njemu ponavlja broj 11, koji u numerologiji ima posebno značenje. Prema duhovnim tumačenjima, povezuje se sa intuicijom, novim počecima i ostvarivanjem namjera.

Zašto je 11. novembar toliko poseban?

U numerologiji broj 11 pripada takozvanim glavnim brojevima i povezuje se sa intuicijom, duhovnim razvojem i unutrašnjom snagom. Vjeruje se da simbolizuje ravnotežu između razuma i osjećanja, odlučnosti i empatije, zbog čega ga pojedini numerolozi nazivaju i duhovnim mostom.

Kada se dvije jedanaestice spoje u datumu 11.11, njihovo značenje se, prema popularnim numerološkim tumačenjima, dodatno naglašava. Zbog toga se ovaj dan povezuje sa postavljanjem ciljeva, zahvalnošću i zamišljanjem budućnosti kakvu želimo.

Svijet Kupio kuću za 3000 evra pa unutra pronašao 300 godinu staru misteriju

Posebno značenje pridaje se i vremenu 11.11 časova, kada se preporučuje zapisivanje želja, dok se večernji sati smatraju pogodnim za vizuelizaciju i razmišljanje o budućnosti.

Važno je napomenuti da je riječ o numerološkim vjerovanjima, a ne o naučno potvrđenom fenomenu.

Tri jednostavna načina da se posvetite svojim željama

Za ove aktivnosti nisu potrebni posebni predmeti niti komplikovane pripreme. Dovoljno je nekoliko minuta mira, papir i olovka ili ogledalo.

Izgovorite želju 11 puta

Izaberite jednu želju i formulišite je kao da se već ostvarila. Rečenicu možete započeti riječima „Sigurna sam“ ili „Siguran sam“.

Na primjer, umjesto „Želim bolji posao“, izgovorite: „Sigurna sam da imam posao koji me ispunjava i donosi mi finansijsku sigurnost“.

Prema ovom numerološkom tumačenju, rečenicu treba ponoviti naglas 11 puta, usmjeravajući pažnju na cilj koji želite da ostvarite.

Zapišite 11 najvećih želja

Uzmite papir i olovku, pronađite mirno mjesto i napišite 11 stvari koje biste željeli da ostvarite.

To mogu biti želje koje se odnose na ljubav, posao, finansije, zdravlje, porodicu ili lični razvoj.

Preporučuje se da rečenice budu napisane u sadašnjem vremenu, kao da je ono što priželjkujete već dio vašeg života

Takođe, možete zapisati i 11 stvari na kojima ste zahvalni, kako biste pažnju usmjerili ne samo na ono što vam nedostaje već i na sve dobro što već imate.

Stanite ispred ogledala i izgovorite svoju želju

Stanite ispred ogledala, nekoliko trenutaka mirno posmatrajte svoj odraz, a zatim izgovorite svoje ime i želju koju želite da ostvarite.

I ovdje se preporučuje korišćenje sadašnjeg vremena.

Na primjer: „Ja sam srećna, zadovoljna i spremna za nove prilike“.

Ovakav pristup može poslužiti kao podsjetnik na lične ciljeve, jačanje samopouzdanja i važnost pozitivnog odnosa prema sebi, prenosi Kurir.