У акцији добровољног давања крви на Палама прикупљено 35 доза

Аутор:АТВ редакција
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У данашњој акцији добровољног давања крви на Палама прикупљено је 35 доза драгоцјене течности.
Акцију је организовао Црвени крст Републике Српске у сарадњи са Унијом студената Републике Српске, Студентским парламентом Универзитета у Источном Сарајеву и Омладинским студентским парламентом Студентског центра Пале.
Координатор за здравствену дјелатност у Црвеном крсту Републике Српске Миљан Клачар рекао је да су се акцији одазвала 53 добровољна даваоца, од којих је 35 успјешно дало крв.
Он је истакао да је једна од основних улога Црвеног крста организовање и промоција добровољног давалаштва крви, те да је данашња акција наставак успјешне сарадње са представницима студентских организација и Унијом студената Републике Српске.
"Задовољни смо одзивом и резултатима данашње акције, посебно имајући у виду значај укључивања младих у активности добровољног давалаштва крви. Црвени крст Републике Српске настоји да, у сарадњи са својим организацијама и партнерима, увијек одговори на потребе трансфузијских служби и пружи допринос обезбјеђивању довољних залиха крви и крвних компоненти", изјавио је Клачар новинарима, преноси Срна.
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Клачар ја напоменуо да Црвени крст има изузетно добру сарадњу са трансфузијским службама у Републици Српској, а управо заједничким дјеловањем и континуираним организовањем оваквих акција доприноси стабилности залиха и доступности крви онима којима је најпотребнија.
Шеф Службе за трансфузију крви Касиндо Јелена Стојановић Лукић захвалила је свима који су учествовали у акцији и што мисле на своје суграђане, те указала да је потрошња крви у претходном периоду била велика и да постоји потреба за тромбоцитима нулте крвне групе.
Она је навела да је ова акција омогућила да попуне резерве крви, те позвала све који су у могућности да дарују крв, што могу учинити радним даном у њиховој служби или се одазвати оваквим акцијама.
Члан Омладинског студентског парламента Студентског центра Пале Ђорђе Коњокрад захвалио је свим студентима који су дошли и показали солидарност на дјелу.
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