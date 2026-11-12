"Физика није баук ако ђаци желе да разумију како свијет функционише"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Часови физике код ученика треба да пробуде жељу за разумијевањем како свијет функционише и да овај наставни предмет нису само формуле и компликовани задаци, поручила је популаризатор ове науке Ивона Ивошевић.
Она је данас данас у Добоју ученицима Гимназије "Јован Дучић" одржала предавање "Да ли је физика заиста тешка или смо повјеровали да јесте?" и истакла да ђаци развијају предрасуде о физици као тешком предмету и прије него што се са њом сусретну у настави.
Ивошевићева, која је похађала добојску Гимназију, а данас предаје физику у београдској Спортској гимназији, рекла је да током радионица најчешће физику приближава кроз примјере из спорта, а сматра да ученике за овај предмет треба заинтересовати активностима из живота.
Градови и општине
Мостар: Ученик активирао димну бомбу у средњој школи
Наставник физике у добојској Гимназији Стефан Ковачевић рекао је да се овај предмет генерацијски и данас код ученика представља као баук, али да они, након што им се постепено развије интересовање, схвате да у ствари није.
"Физика је захвална као наука јер се поједине наставне јединице могу потврдити искуственим садржајем", рекао је Ковачевић.
Ученик другог разреда Гимназије Милош Миљановић, који је је у оквиру школског програма био у Истраживачкој станици "Петница", рекао је да љубав према физици показује и учешћем на бројним такмичењима, преноси Срна.
Миљановић је указао на значај извођења експеримента захваљујући којима се неке теоријске области много лакше визуализују.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
9 ч1
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
1 д2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму