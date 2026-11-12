Logo

"Физика није баук ако ђаци желе да разумију како свијет функционише"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 16:56

Коментари:

0
"Физика није баук ако ђаци желе да разумију како свијет функционише"
Фото: Yiming Gong

Часови физике код ученика треба да пробуде жељу за разумијевањем како свијет функционише и да овај наставни предмет нису само формуле и компликовани задаци, поручила је популаризатор ове науке Ивона Ивошевић.

Она је данас данас у Добоју ученицима Гимназије "Јован Дучић" одржала предавање "Да ли је физика заиста тешка или смо повјеровали да јесте?" и истакла да ђаци развијају предрасуде о физици као тешком предмету и прије него што се са њом сусретну у настави.

Ивошевићева, која је похађала добојску Гимназију, а данас предаје физику у београдској Спортској гимназији, рекла је да током радионица најчешће физику приближава кроз примјере из спорта, а сматра да ученике за овај предмет треба заинтересовати активностима из живота.

Учионица

Градови и општине

Мостар: Ученик активирао димну бомбу у средњој школи

Наставник физике у добојској Гимназији Стефан Ковачевић рекао је да се овај предмет генерацијски и данас код ученика представља као баук, али да они, након што им се постепено развије интересовање, схвате да у ствари није.

"Физика је захвална као наука јер се поједине наставне јединице могу потврдити искуственим садржајем", рекао је Ковачевић.

Ученик другог разреда Гимназије Милош Миљановић, који је је у оквиру школског програма био у Истраживачкој станици "Петница", рекао је да љубав према физици показује и учешћем на бројним такмичењима, преноси Срна.

Миљановић је указао на значај извођења експеримента захваљујући којима се неке теоријске области много лакше визуализују.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Физика

Школа

Добој

ученици

Коментари (0)

Прочитајте више

Школске клупе у учионици.

Хроника

У средњој школи стигла пријетећа порука о постављеној бомби

8 ч

0
Школа, учионица

Градови и општине

Школа у БиХ уводи униформе, директор открио цијену комплета

9 ч

1
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Дојаве о бомбама: Десетине школа евакуисане након пријетећих мејлова

1 д

0
Школске клупе у учионици.

Свијет

Блокирано 50 средњих школа широм Француске

2 д

0

Више из рубрике

Учионица

Градови и општине

Мостар: Ученик активирао димну бомбу у средњој школи

5 ч

0
Школа, учионица

Градови и општине

Школа у БиХ уводи униформе, директор открио цијену комплета

9 ч

1
Вјерни народ Пала и Сарајевско-романијске регије свечано је данас дочекао архимандрита Методија, игумана манастира Хиландар, који је у пратњи монаха Томе и Харитона, донио вјерну копију чудотворне иконе Мајке Божије Млекопитатељнице.

Градови и општине

Пале: Свечано дочекана икона Мајке Божије Млекопитатељнице

9 ч

0
Радници бијељинског вртића "Чика Јова Змај" су четвртог дана штрајка и протестних шетњи физички спријечени да дођу до градоначелника Љубише Петровића који три године игнорише њихове проблеме и позиве на договор.

Градови и општине

Штрајк у бијељинском вртићу, радницима спријечен прилаз градоначелнику

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима