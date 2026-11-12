Sutra je najtužniji praznik: Oni osluškuju molitve posebnih ljudi, jedna stvar se strogo poštuje

Za Srpsku pravoslavnu crkvu i vjernike 13. novembar posvećen je sjećanju na Svetog apostola Stahija, Amplija, Urvana i druge apostole koji su život posvetili širenju hrišćanske vjere.

Njihova imena možda nisu poznata kao imena dvanaestorice Hristovih učenika, ali se u crkvenom predanju pamte po propovedanju Jevanđelja, istrajnosti i stradanju zbog vjere.

Prema hrišćanskom predanju, pored dvanaestorice velikih apostola, Isus je izabrao i sedamdeset drugih učenika koje je poslao da šire njegovu riječ. Među njima su bili i svetitelji koji se na ovaj dan proslavljaju, a čiji su životi ostali primer posvećenosti i služenja Bogu.

Sveti Stahije bio je prvi episkop Vizanta

Sveti Stahije živio je i propovijedao u prvom vijeku, a u crkvenom predanju pamti se kao prvi episkop Vizanta i saradnik Svetog Andreja Prvozvanog.

Vjeruje se da je mnoge mnogobošce preobratio u hrišćanstvo i da je bio poznat kao pravedan čovjek i izuzetno vješt govornik, naročito kada je bilo riječi o hrišćanskim besjedama. Nakon 16 godina episkopske službe, prema predanju, mirno se upokojio 54. godine. Posebno se poštuje u Rumuniji i Rusiji.

Amplije i Urvan stradali zbog propovedanja hrišćanstva

Sveti Amplije i Sveti Urvan takođe su bili saradnici Svetog Andreja Prvozvanog, koji ih je postavio za episkope. Amplije je služio u Lidi, odnosno Diospolju Judejskom, dok je Urvan bio episkop u Makedoniji.

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Pamte se po tome što su rušili idole i propovedali hrišćanstvo, zbog čega su izazvali gnev mnogobožaca. Prema predanju, obojica su zbog svoje vjere postradala.

Na ovaj dan vjernici se sećaju i drugih apostola koji su širili hrišćansku vjeru i ostali upamćeni po svom životu i stradanju.

Ko su bili ostali apostoli koji se proslavljaju na ovaj dan?

Sveti Narkis bio je episkop u Atini. Zbog svoje vere bio je mučen i na kraju ubijen. Sveti Apelije služio je kao episkop u Irakliji Trakijskoj, a nakon dugog i bogougodnog života upokojio se u dubokoj starosti.

Sveti Aristovul, brat apostola Varnave, propovedao je Hristovu vjeru u Britaniji, gdje je, prema predanju, mirno skončao svoj život.

Svi ovi svetitelji u pravoslavnoj tradiciji predstavljaju primer iskrene ljubavi prema Bogu, vjere i istrajnosti. Njihov spomen podsjeća vjernike na značaj duhovne posvećenosti i spremnosti da se sopstvenim životom svjedoči ono u šta se vjeruje.

Molitva apostolima za pomoć u nevolji

Prema narodnom verovanju, oni koji se nađu u nevolji na ovaj dan mogu da se obrate svetim apostolima molitvom i zatraže njihovo zastupništvo pred Bogom.

Jedna od molitvi koja se vezuje za ovaj praznik glasi:

"Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim."

Vjernici se mole sa vjerom i nadom da će im svetitelji pomoći da pronađu snagu, utjehu i izlaz iz životnih iskušenja.

(Ona.rs)