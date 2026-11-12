Dijete vam je iskinulo jedan list iz pasoša: Da li možete preći granicu?

Dovoljno je da dijete uzme pasoš, istrgne jednu stranicu i vrati ga na mjesto, a roditelji tek pred polazak primijete da dokument više nije u prvobitnom stanju.

Postavlja se pitanje može li se s takvim pasošem preći granica Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno ako su fotografija, lični podaci i datum važenja potpuno uredni.

Prema pravilima koja se primjenjuju prilikom graničnih kontrola, pasoš mora biti važeći i podoban za utvrđivanje identiteta i provjeru autentičnosti dokumenta. Ukoliko nedostaje cijeli list, riječ je o ozbiljnom oštećenju koje može dovesti do toga da putna isprava bude ocijenjena kao nevažeća ili neprihvatljiva za prelazak državne granice.

Važno je razumjeti da se pasoš ne sastoji samo od stranice s fotografijom i osnovnim podacima. Svaki list dio je službenog dokumenta, a njegov nedostatak može izazvati sumnju da je isprava naknadno mijenjana ili da su uklonjeni određeni podaci, vize ili granični pečati.

To znači da činjenica da je dijete slučajno istrgnulo list ne garantuje da će granični policajac prihvatiti objašnjenje roditelja. Iako oštećenje nije nastalo namjerno, policijski službenik mora provjeriti ispravnost dokumenta i njegovu podobnost za prelazak granice.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske u službenim informacijama navodi da se hrvatski državljanin ne smije služiti putovnicom ako je oštećena ili dotrajala do te mjere da više ne služi svojoj svrsi. Sličan princip važi i kod kontrole putnih isprava drugih država, uključujući pasoše Bosne i Hercegovine.

Posebnu pažnju treba obratiti na situaciju kada nedostaje samo jedna stranica, dok su sve ostale neoštećene. Čak i tada ne postoji garancija da će putnik moći nastaviti putovanje. Procjena se obavlja tokom službene kontrole, ali je nedostatak cijelog lista dovoljno ozbiljan razlog da se dokument prije putovanja zamijeni.

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Za državljane Bosne i Hercegovine postoji i mogućnost novčane kazne. Član 25a Zakona o putnim ispravama BiH propisuje kaznu od 100 do 400 KM za osobu koja pređe ili pokuša preći državnu granicu s nevažećom putnom ispravom.

To ne znači da će roditelj automatski biti kažnjen samo zato što je dijete kod kuće oštetilo pasoš. Međutim, ako se utvrdi da je putna isprava nevažeća i da je osoba s njom pokušala preći granicu, može postojati osnov za pokretanje prekršajnog postupka.

Zakonom je za navedeni prekršaj predviđena i mogućnost izricanja zaštitnih mjera, uključujući oduzimanje putne isprave ili zabranu izdavanja putne isprave do dvije godine. To nisu automatske sankcije, nego mjere čije izricanje zavisi od zakonskih uslova i okolnosti konkretnog slučaja.

Građani koji primijete da u pasošu nedostaje list ne bi trebali pokušavati sami lijepiti stranicu, spajati je ljepljivom trakom ili na drugi način popravljati dokument. Takvi zahvati mogu izazvati dodatne sumnje prilikom granične kontrole.

Ako je riječ o pasošu BiH, potrebno je obratiti se nadležnom ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno organu koji izdaje pasoše, i zatražiti zamjenu oštećene putne isprave.

Prema informacijama Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), pasoš se u redovnom postupku izdaje u roku do 30 dana, dok je predviđen i hitni postupak izdavanja do 72 sata, uz ispunjavanje propisanih uslova.

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Posebno je važno da državljani BiH koji namjeravaju putovati u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju ili Njemačku imaju odgovarajući važeći putni dokument. Lična karta Bosne i Hercegovine nije zamjena za pasoš pri putovanju u države Evropske unije, dok se za putovanje u pojedine države regije može koristiti na osnovu međunarodnih sporazuma.

Ako se oštećenje pasoša dogodi tokom boravka u inostranstvu, državljani BiH mogu kontaktirati najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo radi informacija o izdavanju nove putne isprave ili putnog lista za povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Putni list je privremena putna isprava ograničene namjene, koja se izdaje radi povratka u BiH, a ne kao zamjena za pasoš za redovna putovanja u druge države. Ministarstvo vanjskih poslova BiH navodi da rok njegovog važenja ne može biti duži od 30 dana, prenosi GPMaljevac.