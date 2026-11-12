Pucnjava blizu Bijele kuće, ranjene četiri osobe

Autor:ATV redakcija
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Četiri osobe su u četvrtak ujutru ranjene u naselju nedaleko od Bijele kuće, saopštila je policija, koja je reagovala na više lokacija.
"Pucnjava se dogodila u Logan Serklu, oko 1,6 km sjeverno od Bijele kuće. Drugi detalji, uključujući tačnu lokaciju pucnjave, nisu odmah dostupni", rekao je policajac Nejtan Klark.
Policija je pozvala ljude da izbjegavaju područje bloka 1500 u 15. ulici, u kojem se nalaze fitnes centar VIDA, crkva Svetog Luke i stambeni objekti, a nalazi se odmah iza ugla supermarketa Whole Foods.
Veći dio bloka je bio ograđen, piše Telegraf.
BREAKING UPDATE: Four people are reportedly injured in an active shooter situation at the VIDA Fitness gym in Washington, D.C. https://t.co/LRZme9p6xh— Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026
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