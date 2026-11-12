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Pucnjava blizu Bijele kuće, ranjene četiri osobe

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АТВ редакција
12.11.2026 14:50

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Američka zastava vijori se na sjevernom travnjaku Bijele kuće u ponedjeljak, 21. septembra 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Četiri osobe su u četvrtak ujutru ranjene u naselju nedaleko od Bijele kuće, saopštila je policija, koja je reagovala na više lokacija.

"Pucnjava se dogodila u Logan Serklu, oko 1,6 km sjeverno od Bijele kuće. Drugi detalji, uključujući tačnu lokaciju pucnjave, nisu odmah dostupni", rekao je policajac Nejtan Klark.

Policija je pozvala ljude da izbjegavaju područje bloka 1500 u 15. ulici, u kojem se nalaze fitnes centar VIDA, crkva Svetog Luke i stambeni objekti, a nalazi se odmah iza ugla supermarketa Whole Foods.

Veći dio bloka je bio ograđen, piše Telegraf.

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Bijela kuća

Pucnjava

Amerika

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