Putin na sastanku sa Vitkofom: Za Rusiju postoji samo jedna granica

Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je u Kremlju specijalne izaslanike američkog predsjednika Stivena Vitkofa i Džereda Kušnera, poručivši da želi da u Ukrajini zavlada vječni mir.

Na početku sastanka, Putin je izjavio da je Rusija svjesna da Ukrajinci pokreću „pitanje sivih zona”, ali je naglasio da za Rusiju „postoji samo jedna linija razgraničenja sa Ukrajinom državna granica”.

Putin je zamolio Vitkofa i Kušnera da američkom predsjedniku Donaldu Trampu prenesu zahvalnost za organizovanje kontakata između Rusije i Ukrajine, kao i Melaniji Tramp za učešće u rješavanju humanitarnog pitanja u gradu Aljoški.

Ruski predsjednik predložio je da se u Konstantinovki organizuje humanitarna misija po uzoru na sličnu operaciju u Aljoški.

Predložio je da se pripreme za misiju povjere ombudsmanima Rusije i Ukrajine. On je istakao da je Rusiji potrebno pet dana da razminira područje oko Konstantinovke, dodavši da ruske snage kontrolišu grad i da je Rusija spremna da osigura bezbjednost misije.

Govoreći o mogućnosti prisustva američkih i ostalih međunarodnih snaga, Putin je podvukao apsolutnu neprihvatljivost stranih trupa u Ukrajini.

„Od samog početka govorili smo da je za nas prisustvo bilo kakvih stranih trupa na teritoriji Ukrajine apsolutno neprihvatljivo“, rekao je Putin, upozorivši da takve snage ugrožavaju nacionalnu bezbjednost Rusije i predstavljaju legitimnu metu.

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Ruski predsjednik je istakao da Rusija nikada nije zatvorila vrata dijalogu sa Evropom, već da su ga prekinuli sami Evropljani, te dodao da bi želio da Amerikanci razgovaraju sa Evropljanima kako bi se oni opredijelili šta žele mir ili rat. Naglasio je da bi želio da mir u Ukrajini traje vječno.

Specijalni izaslanik Vitkof istakao je da mu je drago što je nastavljen rad u trilateralnom formatu.

„Što se tiče sastanaka koji su upravo održani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ocjenjujemo da su protekli u veoma pozitivnoj atmosferi. Primijetili smo da su predstavnici obje strane, i Rusije i Ukrajine, aktivno radili i da su timovi aktivno sarađivali“, rekao je Vitkof tokom susreta u Kremlju, zahvalivši Vladimiru Medinskom na radu tokom pregovora u Abu Dabiju, prenosi Sputnjik.