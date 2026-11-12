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Миљану Хофману одређен притвор

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АТВ редакција
12.11.2026 13:57

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Миљану Хофману одређен притвор
Фото: Друштвене мреже

Први основни суд у Београду одредио је притвор до 30 дана за М.В. (34) осумњиченом да је, уз пријетње, од мушкарца покушао да изнуди новац.

Притвор му је одређен да не би утицао на свједоке и да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду, саопштено је из тог суда.

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Према наводима кривичне пријаве, осумњичени је 6. новембра у Београду, у Тржном центру "Галерија", у намјери прибављања противправне имовинске користи, упутио пријетње да ће напасти на живот и тијело оштећеног Ж. Н. и чланова његове породице, као и на њихову имовину, уколико оштећени не пристане на давање одређених мјесечних новчаних износа.

Како Танјуг сазнаје, ријеч је о Миљану Видовићу познатијем као Миљан Хофман, који је раније хапшен због злостављања и мучења и угрожавања сигурности.

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Тагови :

Миљан Видовић Хофман

Притвор

Београд

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