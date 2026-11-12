Tinejdžer s autizmom šest dana proveo izgubljen u divljini, a onda se dogodilo čudo

Sedamnaestogodišnjak s autizmom pronađen je živ na stijeni uz potok nakon što je šest dana proveo sam u divljini.

Tinejdžer s autizmom koji je nestao u divljini australijske savezne države Viktorije pronađen je živ nakon što je punih šest dana proveo sam u nepristupačnom raslinju.

Viliam (17), mladić s autizmom, preživio je tako što je pio vodu iz potoka, jeo čips te koristio ručnike i jastuk kako bi se ugrijao dok je čekao spasioce.

Posljednji put viđen je 6. studenoga oko 16 sati, nakon što ga je majka ostavila blizu kampa uz cestu Stony Krik Roud u Valhala Istu, gdje je boravio s još jednim tinejdžerom.

Mladić nikada prije nije kampovao i bio je bez mobilnog telefon, a nestao je nakon što je krivo skrenuo na stazi i udaljio se od kampa. Potraga se protezala kroz opasan i neprohodan teren, a u nju su bili uključene potragu s psima tragačima, konjička jedinica, tim za traganje i spašavanje, odjel za nestale osobe, pa čak i ronioci koji su pretraživali vode, objavio je australijski 9Njuz.

Spasio ga ribarski pribor

Nakon šest dana potrage, policijska zrakoplovna jedinica uočila je kutiju s ribičkim priborom u grmlju oko dva kilometra od mjesta gdje je tinejdžer posljednji put viđen.

"Možda ga je kutija s priborom koju je imao spasila. Iz policijske zrakoplovne jedinice kažu da su mu zasjale oči. Bio je jako uzbuđen što ulazi u helikopter jer nikada prije nije letio njime. Nije uopšte mislio da ga ljudi traže, nije imao pojma kako će se izvući odande. I iskreno, mislim da je mogao preživjeti još nekoliko dana", rekao je novinarima inspektor Džejson Benbov.

Snimka iz zraka zabilježila je trenutak kada je opečeni Viliam, koji je ranije skinuo majicu zbog toplog vremena, spazio helikopter iznad sebe dok je ležao sklupčan na stijeni uz potok. Stavio je ruku na srce i stisnuo šaku u zrak kada je shvatio da je spašen, a zatim je uzeo svoj jastuk i kutiju za ručak prije nego što su ga vitlom podigli s obale potoka Stony Krik.

Benbov je napomenuo kako je područje na kojem je pronađen izrazito nepristupačno i da se tamo nije moglo tragati pješice, dodajući kako je pravo čudo što je tinejdžer izdržao hladne noći i vruće dane te izgubio na težini uz samo lakše ozljede.

Majka u suzama: "Imaš kaznu"

Tinejdžer je ostao na jednom mjestu dok je vojska volontera i hitnih službi tragala za njim. Njegova majka Elizabet Barkli izjavila je kako je u srcu znala da je živ te da su joj molitve uslišane.

Kada je ugledao majku koja je stigla do helikoptera, vidno laknuli mladić je uzviknuo: "O, mama, hej".

"Dođi ovamo. Nemoj to više nikada ponoviti. Više mi se ne mičeš s očiju. Prestrašio si me na smrt. Da, u kazni si", poručila mu je majka u emotivnom susretu.

Barkli je prenijela i poruku svoga sina koji je rekao da je osjetio neopisivu radost i olakšanje kada su ga pronašli, iako mu je danima bilo hladno, bio je uplašen, sam, gladan i žedan. Viliam, koji se jedva čeka vratiti australijskom fudbalu, nakon spašavanja odmah je poželio veliku narudžbu iz MekDonaldsa, no to će morati pričekati jer je prevezen u bolnicu na promatranje i zbog dugotrajnog gladovanja još ne smije jesti previše.