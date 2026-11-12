У кући пронађено тијело жене: Неозната особа звала полицију, па нестала

Аутор:АТВ редакција
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Непозната особа пријавила је проналазак беживотног тијела жене у једној кући у Нишу, након чега јој се губи траг, преносе београдски медији.
Беживотно тијело жене (72) пронађено је у сриједу, 11. новембра, у кући у Булевару 12. фебруар у Нишу, након што је полиција примила анонимну дојаву. Особа која је пријавила случај није затечена на лицу мјеста, а околности смрти за сада нису утврђене.
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Како пишу "Нишке вести", полиција је по пријему дојаве изашла на терен и у кући пронашла тијело седамдесетдвогодишње жене која је ту жијела.
На лице мјеста стигла је и екипа Хитне помоћи, чији су љекари констатовали смрт.
Према првим информацијама, на тијелу нису уочени трагови који би указивали на насилну смрт. Ипак, по налогу Вишег јавног тужилаштва, тијело ће бити упућено на обдукцију у нишки Завод за судску медицину.
Посебну пажњу изазвале су околности пријаве, будући да особа која је полицију обавијестила о проналаску тијела није била у кући када су стигли полицијски службеници.
За сада није познато ко је упутио дојаву, нити под којим околностима је жена преминула.
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Полиција је започела разговоре са рођацима и комшијама преминуле жене како би утврдила све околности овог догађаја.
Више информација о узроку смрти очекује се након обдукције и завршетка полицијских провјера.
(б92)
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