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Ухапшен нападач: Избо мушкарца ножем, па се крио од полиције

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АТВ редакција
12.11.2026 14:02

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Ухапшен нападач: Избо мушкарца ножем, па се крио од полиције
Фото: Unsplash

Друго основно јавно тужилаштво (ОЈТ) у Београду огласило се данас поводом инцидента који се догодио у ноћи између 25. и 26. октобра у београдском насељу Ресник, када је мушкарац Д. М. задобио тешке тјелесне повреде настале убадањем ножем.

Како се наводи у саопштењу тужилаштва, након што је успешно реализована потрага за осумњиченим А. С., њему је најпре одређено полицијско задржавање.

Осумњичени А. С. је потом приведен у просторије Другог основног јавног тужилаштва где је саслушан, и том приликом је изнио своју одбрану пред поступајућим тужиоцем.

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Након саслушања, тужилаштво је Другом основном суду у Београду поднијело званичан предлог за одређивање притвора према осумњиченом, а о даљем току поступка и одлуци суда јавност ће бити благовремено обавијештена.

(Телеграф)

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Тагови :

Нападач

хапшење

Србија

Полиција

напад ножем

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