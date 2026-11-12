Тинејџер с аутизмом шест дана провео изгубљен у дивљини, а онда се догодило чудо

Аутор:АТВ редакција
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Седамнаестогодишњак с аутизмом пронађен је жив на стијени уз поток након што је шест дана провео сам у дивљини.
Тинејџер с аутизмом који је нестао у дивљини аустралијске савезне државе Викторије пронађен је жив након што је пуних шест дана провео сам у неприступачном раслињу.
Вилиам (17), младић с аутизмом, преживио је тако што је пио воду из потока, јео чипс те користио ручнике и јастук како би се угријао док је чекао спасиоце.
Посљедњи пут виђен је 6. студенога око 16 сати, након што га је мајка оставила близу кампа уз цесту Стонy Крик Роуд у Валхала Исту, гдје је боравио с још једним тинејџером.
Младић никада прије није камповао и био је без мобилног телефон, а нестао је након што је криво скренуо на стази и удаљио се од кампа. Потрага се протезала кроз опасан и непроходан терен, а у њу су били укључене потрагу с псима трагачима, коњичка јединица, тим за трагање и спашавање, одјел за нестале особе, па чак и рониоци који су претраживали воде, објавио је аустралијски 9Њуз.
Након шест дана потраге, полицијска зракопловна јединица уочила је кутију с рибичким прибором у грмљу око два километра од мјеста гдје је тинејџер посљедњи пут виђен.
"Можда га је кутија с прибором коју је имао спасила. Из полицијске зракопловне јединице кажу да су му засјале очи. Био је јако узбуђен што улази у хеликоптер јер никада прије није летио њиме. Није уопште мислио да га људи траже, није имао појма како ће се извући оданде. И искрено, мислим да је могао преживјети још неколико дана", рекао је новинарима инспектор Џејсон Бенбов.
Снимка из зрака забиљежила је тренутак када је опечени Вилиам, који је раније скинуо мајицу због топлог времена, спазио хеликоптер изнад себе док је лежао склупчан на стијени уз поток. Ставио је руку на срце и стиснуо шаку у зрак када је схватио да је спашен, а затим је узео свој јастук и кутију за ручак прије него што су га витлом подигли с обале потока Стонy Крик.
Бенбов је напоменуо како је подручје на којем је пронађен изразито неприступачно и да се тамо није могло трагати пјешице, додајући како је право чудо што је тинејџер издржао хладне ноћи и вруће дане те изгубио на тежини уз само лакше озљеде.
Тинејџер је остао на једном мјесту док је војска волонтера и хитних служби трагала за њим. Његова мајка Елизабет Баркли изјавила је како је у срцу знала да је жив те да су јој молитве услишане.
Када је угледао мајку која је стигла до хеликоптера, видно лакнули младић је узвикнуо: "О, мама, хеј".
"Дођи овамо. Немој то више никада поновити. Више ми се не мичеш с очију. Престрашио си ме на смрт. Да, у казни си", поручила му је мајка у емотивном сусрету.
Баркли је пренијела и поруку свога сина који је рекао да је осјетио неописиву радост и олакшање када су га пронашли, иако му је данима било хладно, био је уплашен, сам, гладан и жедан. Вилиам, који се једва чека вратити аустралијском фудбалу, након спашавања одмах је пожелио велику наруџбу из МекДоналдса, но то ће морати причекати јер је превезен у болницу на проматрање и због дуготрајног гладовања још не смије јести превише.
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